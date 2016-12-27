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НовостиПогода в Липецке

В Липецкой области прогреется до +2

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0
27 декабря 2016 г., 12:03
1
384
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В Липецкой области прогреется до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег.

Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем от 0 до -2.

28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градусов ниже нуля.

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Гость
27 декабря 2016 г., 12:12
как всегда слякотная новогодняя ночь(
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