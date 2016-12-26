В Липецкой области мокрый снег, гололед и до +1

В ближайшие трое суток сохранится влияние Атлантики.

При прохождении с запада на восток атмосферных фронтов ожидаются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега, переохлажденной мороси, также возможен гололед, на дорогах гололедица. 27 декабря порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 м/с. Среднесуточная температура воздуха составит 27,28 декабря 2-3 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. Не по сезону теплая погода с повышенной влажностью, а также падение атмосферного давления и его низкий фон могут стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. 29 декабря средняя температура - 6 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, туман, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит 1-6 градусов ниже нуля, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью составит 2-4 градусов мороза, днем установится на отметке от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза.