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НовостиПогода в Липецке

В Липецкой области до +2

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0
23 декабря 2016 г., 17:43
2
1247
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В Липецкой области до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер западный 6-11 м/сек. Температура ночью 3-8  мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

В Липецке облачно с прояснениями,  небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем 0-2 мороза.

24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 26 градусов мороза.

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Ваши комментарии
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fdhretyhg
24 декабря 2016 г., 00:05
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
самая блатная профессия
23 декабря 2016 г., 21:10
ни хера не делать только прогноз за окном озвучивать и цифры.
и зарплату за это получать. трутни.
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