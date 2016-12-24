В Липецкой области до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер западный 6-11 м/сек. Температура ночью 3-8 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем 0-2 мороза.

24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 26 градусов мороза.