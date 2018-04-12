На площади Победы в Липецке демонтируют контактную троллейбусную сеть

Также здесь будут убраны опоры троллейбусных линий.

Сегодня на площади Победы в Липецке сотрудники МУП "Липецкпассаджиртранс" приступили к демонтажу троллейбусной контактной сети.- После того, как летом прошлого года в Липецке было прекращено движение троллейбусов, встал вопрос о демонтаже контактной сети. Было решено выполнить эту работу силами сотрудников муниципального предприятия. Контактную сеть - медный провод - доставят на склад МУП "Липецкпассажиртранс", где ее партиями продадут с аукциона. Полученные средства пойдут на погашение лизинговых платежей за приобретенные муниципальным предприятием автобусы, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии.Всего с улиц города будет снято 204 км контактного провода. На все работы уйдет три месяца. Исходя из предварительных расчетов, муниципальное предприятие получит 130 тонн меди, которые будут проданы по цене лома.Работы по демонтажу контактной сети мэрия начала с площади Победы. Отсюда же будут демонтированы столбы, на которые крепились элементы питания городского электротранспорта.- 9 Мая именно площадь Победы станет местом парада Победы и праздничных мероприятий, потому мы хотим скорее подготовить эту площадь к этим событиям, - сказали GOROD48 в мэрии.