Общество

сегодня, 12:09

На площади Победы в Липецке демонтируют контактную троллейбусную сеть

18 5790
#транспорт
7
На площади Победы в Липецке демонтируют контактную троллейбусную сеть

Также здесь будут убраны опоры троллейбусных линий.

Сегодня на площади Победы в Липецке сотрудники МУП "Липецкпассаджиртранс" приступили к демонтажу троллейбусной контактной сети.

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- После того, как летом прошлого года в Липецке было прекращено движение троллейбусов, встал вопрос о демонтаже контактной сети. Было решено выполнить эту работу силами сотрудников муниципального предприятия. Контактную сеть - медный провод - доставят на склад МУП "Липецкпассажиртранс", где ее партиями продадут с аукциона. Полученные средства пойдут на погашение лизинговых платежей за приобретенные муниципальным предприятием автобусы, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии.

Всего с улиц города будет снято 204 км контактного провода. На все работы уйдет три месяца. Исходя из предварительных расчетов, муниципальное предприятие получит 130 тонн меди, которые будут проданы по цене лома. 

Работы по демонтажу контактной сети мэрия начала с площади Победы. Отсюда же будут демонтированы столбы, на которые крепились элементы питания городского электротранспорта.

- 9 Мая именно площадь Победы станет местом парада Победы и праздничных мероприятий, потому мы хотим скорее подготовить эту площадь к этим событиям, - сказали GOROD48 в мэрии. 
18 5790
#транспорт
7

Комментарии (18)

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мимо ходом

4 минуты назад
В городе и так дышать нечем, тут еще экологический транспорт убирают, все похерили! Трамваи в Липецке некогда не обновлялись мне скоро 18 лет а трамваи старше меня!
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4 минуты назад
макс, скоростные трамваи ездят от 80 км в час, где тут в липецке разогнаться.
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Александр

7 минут назад
На кой хрен муп липецкпассажир отдавать деньги за лизинг автобусов, если автобусники в апреле отделились?
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макс

13 минут назад
Машины личные в городе нахрен не нужны, один геморрой...тралики тоже стоят в пробках а вот изолированная трамвайная сеть по всему городу была бы кстати когда появятся скоростные трамваи и до работы будет на них доехать быстрей чем на авто люди пересядут
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Сергей

13 минут назад
Павел, +
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Mikl

20 минут назад
А как будет вестись учет драгоценного металла? Имеются ли весы на предприятии?Может надо было отдать в концессию медные провода сборщикам лома, они специалисты по сбору металлолома.
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Владислав

22 минуты назад
Видимо на троллейбусах осваивать бюджет очень неудобно.
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Мэр

29 минут назад
Денис, на 250₽/кг умножь и узнаешь сколько мы себе по карманам распихаем!
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да да да

34 минуты назад
прощайте рогатые братики
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Павел

54 минуты назад
В Туле тоже не всё так гладко...
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