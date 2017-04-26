Руководитель сразу выплатил зарплату работникам, как только у него забрали технику

Долг составлял 760 тысяч рублей.

Работникам Добринского районного отдела судебных приставов удалось взыскать с местной сельскохозяйственной организации долг по зарплате работников на сумму в 760 тысяч рублей.

Как рассказали в управлении ФССП, должник всячески уклонялся от погашения долга, поэтому приставам пришлось идти на одну из крайних мер – арест сельскохозяйственной техники.

На следующий день после ареста техники задолженность по заработной плате была погашена в полном объёме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.