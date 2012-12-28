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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейных мастерских в 51 регионе, включая Липецкую область
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157
21 минуту назад
1

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейных мастерских в 51 регионе, включая Липецкую область

Совместными усилиями ФСБ России, МВД и Росгвардии пресечена деятельность 157 человек из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия и восстановлению боевых характеристик гражданских образцов в подпольных мастерских.

«В ходе масштабной операции, проведенной в мае-июне 2025 года, правоохранительные органы пресекли деятельность преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, его переделкой и сбытом. Оперативно-розыскные мероприятия прошли в 51 регионе страны, в том числе в Липецкой области, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ряде республик и краев», — сообщает ФСБ России.

В результате операции изъято 268 единиц огнестрельного оружия, включая четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета. Помимо этого, обнаружены 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 кг взрывчатых веществ и свыше 34 тысяч патронов. Ликвидирована деятельность 62 подпольных мастерских, где модернизировалось оружие и изготавливались боеприпасы.
оружие
ФСБ
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Комментарии (1)

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Вик
12 минут назад
Ну хоть где-то наша липецкая область прославилась
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