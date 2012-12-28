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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейных мастерских в 51 регионе, включая Липецкую область
Происшествия
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21 минуту назад
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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейных мастерских в 51 регионе, включая Липецкую область
Совместными усилиями ФСБ России, МВД и Росгвардии пресечена деятельность 157 человек из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия и восстановлению боевых характеристик гражданских образцов в подпольных мастерских.
В результате операции изъято 268 единиц огнестрельного оружия, включая четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета. Помимо этого, обнаружены 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 кг взрывчатых веществ и свыше 34 тысяч патронов. Ликвидирована деятельность 62 подпольных мастерских, где модернизировалось оружие и изготавливались боеприпасы.
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