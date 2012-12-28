Дело о смертельном ДТП с пьяным водителем направлено в суд в Чаплыгинском районе

Вину свою водитель признавать отказывается.

Прокуратура Чаплыгинского района утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП, расследованное по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека в состоянии опьянения).Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года 54-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Тойота Ленд Крузер», в котором находилась его 47-летняя знакомая. На трассе поселок Лев Толстой — село Кривополянье водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте.Обвиняемый свою вину не признал. За совершённое преступление ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с возможным запретом занимать определённые должности или заниматься профессиональной деятельностью до 3 лет.