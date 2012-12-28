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В России
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45 минут назад
Синоптик предупредил о 40-градусной жаре
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о рекордных температурах в ближайшие дни.
«В течение этой недели и в начале следующей температура выше нормы на 6-7 градусов будет в центре европейской России: около плюс 31-35. В Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской областях — не исключено до плюс 37 [градусов]. А на юге Центрального федерального округа — в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях — даже до плюс 40 градусов температура будет повышаться», — отметил он.
«Фантастически высокие» температуры прогнозируются в Приволжском федеральном округе с 9 по 13 июля, отметил Вильфанд. В Нижегородской и Пензенской областях, Чувашии и Мордовии температуры будут на 6-8 градусов выше нормы: от плюс 30 до плюс 36 градусов. В Татарстане значения могут подниматься до плюс 32 градусов, в Ульяновской и Саратовской областях они будут в диапазоне 34-39 градусов тепла, — передает ТАСС.
В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Краснодарском крае с 9 по 13 июля температура составит 37-42 градуса тепла, в Адыгее — 36-40 градусов тепла.
«На Северном Кавказе такие регионы, как Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика с 10 по 13 июля окажутся под воздействием температуры на 5-8 градусов выше нормы, диапазон максимальных температур составит плюс 35-41 градус», — сообщил синоптик.
По его словам, на Урале максимальные значения составят 28-30 градусов тепла. Однако в Сибири, в Красноярском крае показатель может вырасти до +31-42 градусов, что на 6 градусов выше нормы. В Иркутской области с 11 по 13 июля будет также наблюдаться повышение температуры до 31-33 градусов.
На Дальнем Востоке, на юге Якутии 12-13 июля температура будет на 6 градусов выше нормы: в диапазоне 30-31 градуса тепла. В Приморском крае в тот же период температура составит плюс 32-35 градусов. 12-13 июля повысится температура и в Ленинградской области — до плюс 25-30 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы.
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