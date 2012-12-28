Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подземный переход у Центрального рынка превратился в велосипедную трассу
Общество
Ночные взрывы — звуки самолетов
Происшествия
«Тойота Прадо» опрокинулась на Сокольском мосту
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк»
Происшествия
В Молодежном парке рубят деревья
Общество
Липецкая вечЁрка: в логу найден пропавший, велотрасса в переходе и зачем в парке рубят деревья
Общество
Елецкие врачи три часа буквально по кусочкам собирали 17-летнему парню стопу
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
ДТП с опрокинувшимся грузовиком обошлось без пострадавших
Происшествия
Читать все
Ночные взрывы — звуки самолетов
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане за отмену ЕГЭ, наконец-то названа идеальная работа мечты
Общество
Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий
Происшествия
Желтый уровень действовал всю ночь
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Ночью в ТРЦ «Октябрьский» завыла пожарная сигнализация
Происшествия
18-летнюю липчанку задержали с партией синтетики для закладок
Происшествия
В пожаре на Опытной погибла женщина
Происшествия
На Осеннем проезде нашли труп
Происшествия
Женщина погибла на дороге Хлевное – Липецк под колесами грузовика
Происшествия
Читать все
В России
32
45 минут назад

Синоптик предупредил о 40-градусной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о рекордных температурах в ближайшие дни.

Штормовое предупреждение об экстремально жаркой погоде в ближайшие дни выпущено во многих округах РФ. Так, в Центральном федеральном округе температура может достигать плюс 40 градусов, а в Южном и Сибирском федеральных округах — плюс 42 градуса, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение этой недели и в начале следующей температура выше нормы на 6-7 градусов будет в центре европейской России: около плюс 31-35. В Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской областях — не исключено до плюс 37 [градусов]. А на юге Центрального федерального округа — в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях — даже до плюс 40 градусов температура будет повышаться», — отметил он.

«Фантастически высокие» температуры прогнозируются в Приволжском федеральном округе с 9 по 13 июля, отметил Вильфанд. В Нижегородской и Пензенской областях, Чувашии и Мордовии температуры будут на 6-8 градусов выше нормы: от плюс 30 до плюс 36 градусов. В Татарстане значения могут подниматься до плюс 32 градусов, в Ульяновской и Саратовской областях они будут в диапазоне 34-39 градусов тепла, — передает ТАСС.

В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Краснодарском крае с 9 по 13 июля температура составит 37-42 градуса тепла, в Адыгее — 36-40 градусов тепла.

«На Северном Кавказе такие регионы, как Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика с 10 по 13 июля окажутся под воздействием температуры на 5-8 градусов выше нормы, диапазон максимальных температур составит плюс 35-41 градус», — сообщил синоптик.

По его словам, на Урале максимальные значения составят 28-30 градусов тепла. Однако в Сибири, в Красноярском крае показатель может вырасти до +31-42 градусов, что на 6 градусов выше нормы. В Иркутской области с 11 по 13 июля будет также наблюдаться повышение температуры до 31-33 градусов.

На Дальнем Востоке, на юге Якутии 12-13 июля температура будет на 6 градусов выше нормы: в диапазоне 30-31 градуса тепла. В Приморском крае в тот же период температура составит плюс 32-35 градусов. 12-13 июля повысится температура и в Ленинградской области — до плюс 25-30 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы.
жара
погода
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить