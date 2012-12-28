В Грязях нашли «резиновый» дом: там зарегистрировали 11 иностранцев

Гостеприимному мужчине грозит до пяти лишения свободы.

50-летнего грязинца будут судить по обвинению в фиктивной постановке на учёт одиннадцати иностранцев (по статья 322.2 и 322.3 УК РФ).«С марта 2023 года по конец января 2025 года обвиняемый незаконно зарегистрировал и поставил на миграционный учет 11 иностранцев по месту своей регистрации в доме по улице Папанина. Мужчина заранее знал, что жилье иностранцам он предоставлять не будет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Но на «резиновый» дом вышел участковый. Теперь гостеприимному мужчине грозит до пяти лишения свободы.