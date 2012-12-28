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Происшествия
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сегодня, 09:39
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В Грязях нашли «резиновый» дом: там зарегистрировали 11 иностранцев
Гостеприимному мужчине грозит до пяти лишения свободы.
«С марта 2023 года по конец января 2025 года обвиняемый незаконно зарегистрировал и поставил на миграционный учет 11 иностранцев по месту своей регистрации в доме по улице Папанина. Мужчина заранее знал, что жилье иностранцам он предоставлять не будет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Но на «резиновый» дом вышел участковый. Теперь гостеприимному мужчине грозит до пяти лишения свободы.
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