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42 минуты назад
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Житель поселка Лев Толстой уверен, что раскусил очередную схему аферистов

На этот раз — с приобретением онлайн полиса ОСАГО.

В редакцию GOROD48 позвонил 67-летний житель поселка Лев Толстой и сказал, что едва не стал жертвой мошенников по новой схеме развода.

— Я внимательно читаю новости о трюках аферистов, но такого еще не встречал. Вчера я оформлял полис ОСАГО онлайн в «АльфаСтраховании», прошел все этапы, оплатил указанную сумму по системе быстрых платежей в Сбербанке. Все было успешно. Но вдруг на сайте страховой компании выскочило окошечко с надписью о том, что оплата не прошла. А я получил СМС-сообщение с предложением перейти по такой-то ссылке. Я не стал этого делать, так как это открывает все мои данные мошенникам. Я дозвонился до оператора страховой компании по многоканальному телефону. Оператор сообщила, что с моим платежом все нормально и даже переслала мне оплаченный полис. Так что хочу предупредить земляков о новой схеме развода,— сказал пенсионер Владимир Егоров.

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— Такие способы мошенничества — через подменные сайты — известны. Но липчанин молодец, что и сам не попался на удочку аферистов, и других об этом предупредил, — прокомментировали эту историю в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
7 минут назад
а теперь Альфу за причинное место подвесить, что бы рассказали каким это образом данные утекли
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Шо опять
7 минут назад
Банкиры в доле?
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Вопрос
13 минут назад
Непонятно как им стало известно о проведённой транзакции.
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Он сказал
7 минут назад
что по СБП оплачивал... Не факт, что оплатил. Интересно по какому номеру он дозвонился до "оператора"))))
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Джон Ленин
32 минуты назад
Хорошо , что мильцонерам такие способы мошенничества известны! Прям на душе легче стало!
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