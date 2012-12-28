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Происшествия
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42 минуты назад
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Житель поселка Лев Толстой уверен, что раскусил очередную схему аферистов
На этот раз — с приобретением онлайн полиса ОСАГО.
— Я внимательно читаю новости о трюках аферистов, но такого еще не встречал. Вчера я оформлял полис ОСАГО онлайн в «АльфаСтраховании», прошел все этапы, оплатил указанную сумму по системе быстрых платежей в Сбербанке. Все было успешно. Но вдруг на сайте страховой компании выскочило окошечко с надписью о том, что оплата не прошла. А я получил СМС-сообщение с предложением перейти по такой-то ссылке. Я не стал этого делать, так как это открывает все мои данные мошенникам. Я дозвонился до оператора страховой компании по многоканальному телефону. Оператор сообщила, что с моим платежом все нормально и даже переслала мне оплаченный полис. Так что хочу предупредить земляков о новой схеме развода,— сказал пенсионер Владимир Егоров.
— Такие способы мошенничества — через подменные сайты — известны. Но липчанин молодец, что и сам не попался на удочку аферистов, и других об этом предупредил, — прокомментировали эту историю в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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