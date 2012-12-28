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Происшествия
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сегодня, 11:06
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Липчанин погиб под колесами грузовика в Ленинградской области
Его гибель записал авторегистратор.
Полицейские установили, что 47-летний водитель грузовика сбил его вне зоны пешеходного перехода, когда липчанин пытался пересечь проезжую часть. Трагедию записал авторегистратор.
Видео телеграм-канала петербургской полиции t.me/spb_police78
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