Липчанин погиб под колесами грузовика в Ленинградской области

Его гибель записал авторегистратор.

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21 ноября в городе Тосно Ленинградской области под грузовик «Шакман» попал мужчина. В погибшем опознали 32-летнего жителя Липецкой области.Полицейские установили, что 47-летний водитель грузовика сбил его вне зоны пешеходного перехода, когда липчанин пытался пересечь проезжую часть. Трагедию записал авторегистратор.