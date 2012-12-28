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1178
сегодня, 11:06
7

Липчанин погиб под колесами грузовика в Ленинградской области

Его гибель записал авторегистратор.

21 ноября в городе Тосно Ленинградской области под грузовик «Шакман» попал мужчина. В погибшем опознали 32-летнего жителя Липецкой области.

Полицейские установили, что 47-летний водитель грузовика сбил его вне зоны пешеходного перехода, когда липчанин пытался пересечь проезжую часть. Трагедию записал авторегистратор.


Видео телеграм-канала петербургской полиции t.me/spb_police78
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
кашмар
24 минуты назад
и таких специалистов мы содержим за налоги, явного не видят.
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Лиза
38 минут назад
Человек в здравом уме такого делать не будет. Надеюсь, что запись видеорегистратора будет в пользу водителя.
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Александр Викторович
57 минут назад
Интересна версия следствия... "когда липчанин пытался пересечь проезжую часть..." щучкой прямо под колёса. Да тут чистой воды суицид.
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fed
сегодня, 11:23
Про то что "сам" в сми пейсадь запрещено. Не нудите
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Я
сегодня, 11:22
Да то бы - переходил улицу. Рыбкой под колеса сиганул! Что он там курил?
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Да уж
сегодня, 11:20
Так он сам прыгнул под машину,причём здесь водитель?
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кит
сегодня, 11:19
На видео он даже не пытался пересечь проезжую часть ,он просто с ограждения прыгнул под 40-тонный самосвал ! Видеорегистратор -сила и защита !
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