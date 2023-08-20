Верующие Липецка отправились в пятидневный Крестный ход

Православные христиане города сегодня начали путь в Задонск, где примут участие в праздновании Дня памяти Святителя Тихона

Сегодня от всехсвятского храма на улице Водопьянова начался традиционные ежегодный Крестный ход в Задонск, где 25 августа пройдет торжественное богослужение в память об основателе задонских монастырей Святителя Тихона.Крестоходцы пройдут по маршруту: Косыревка – Крутые Хутора, Васильевка, Архангельские Борки – Задонск.Ночевать участники Крестного хода будут в храмах этих населенных пунктов.К Крестному ходу также можно присоединится на любой из точек маршрута. От храма Сергия Радонежского в 19 микрорайоне ежедневно в 7 утра будет отправляться к Крестному ходу автобус.Крестный ход в Задонск также завтра выйдет из Ельца в 10 утра от Вознесенского собора.Верующие Воронежа вышли в Задонск сегодня от Благовещенского кафедрального собора.25 августа у стелы «Задонск» встретятся четыре Крестных хода – из Липецка, Воронежа, Ельца и Задонска, пройдут одним большим шествием до Рождество-Богородицкого монастыря, в котором пройдет божественная литургия в память о епископе Тихоне.