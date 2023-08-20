Общество

43 минуты назад

Верующие Липецка отправились в пятидневный Крестный ход

4 437
#крестный ход
Верующие Липецка отправились в пятидневный Крестный ход

Православные христиане города сегодня начали путь в Задонск, где примут участие в праздновании Дня памяти Святителя Тихона

Сегодня от всехсвятского храма на улице Водопьянова начался традиционные ежегодный Крестный ход в Задонск, где 25 августа пройдет торжественное богослужение в память об основателе задонских монастырей Святителя Тихона.

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Крестоходцы пройдут по маршруту: Косыревка – Крутые Хутора, Васильевка, Архангельские Борки – Задонск.

Ночевать участники Крестного хода будут в храмах этих населенных пунктов.

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К Крестному ходу также можно присоединится на любой из точек маршрута. От храма Сергия Радонежского в 19 микрорайоне ежедневно в 7 утра будет отправляться к Крестному ходу автобус.

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Крестный ход в Задонск также завтра выйдет из Ельца в 10 утра от Вознесенского собора.

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Верующие Воронежа вышли в Задонск сегодня от Благовещенского кафедрального собора.

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25 августа у стелы «Задонск» встретятся четыре Крестных хода – из Липецка, Воронежа, Ельца и Задонска, пройдут одним большим шествием до Рождество-Богородицкого монастыря, в котором пройдет божественная литургия в память о епископе Тихоне.
4 437
#крестный ход

Комментарии (4)

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Патриот

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Почему если с одиночным пикетом это нарушение ковидных ограничений, а толпа православных это можно?
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Космонавт

21 минуту назад
Маразм крепчает!
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Безмасочник

27 минут назад
Крестоходцы - почти как крестоносцы. Вот и здравствуй, Средневековье!
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Трудовые резервы

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