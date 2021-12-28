Политика
6 минут назад
Депутатская свара набирает обороты
Депутаты оказались не удовлетворены разбирательством конфликта в комиссии по этике облсовета.
Политическая жизнь в Липецке становится все более насыщенной, по крайней мере депутаты областного Совета придумывают все новые и новые информационные поводы. Сегодня депутата — координатора липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолия Емельянова вызвали в полицию. Ему предложили дать объяснения по поводу его высказывания на сессии Липецкого областного Совета депутатов о Гитлере и Ленине.
Напомним, 16 декабря в облсовете прошло заседание комиссии по депутатской этике. То самое, на котором было решено направить заявление в полицию для оценке поведения депутата от КПРФ Александра Ушакова, который вздумал петь советский гимн на закрытии сессии Совета. Комиссия разобрала еще два заявления. Коммунисты усмотрели в выступлении лидера региональных либерал-демократов Анатолия Емельянова экстремистские высказывания в отношении Владимира Ленина. На на ноябрьской сессии облсовета Емельянов заявил, что «Ленина можно приравнять к Гитлеру, а возлагать цветы к памятнику Ленину — тоже самое, что возлагать цветы Гитлеру». Анатолий Емельянов в свою очередь нажаловался на коммунистку Татьяну Копылову, которую заметили в общественном транспорте без маски. Заседание комиссии закончилась рекомендацией депутатам быть этичными.
Но оказалось, что депутаты не удовлетворились таким заключением. Как рассказал GOROD48 первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев, он написал заявление в следственный комитет, а потом и в прокуратуру о проверке высказывания Анатолия Емельянова на предмет экстремизма.
— Я считаю, что он нарушил нормы закона и должен ответить. Нельзя Ленина с Гитлером сравнивать. Не должен человек, облеченный законодательной властью, разговаривать таким языком, — рассказал Николай Разворотнев.
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Липецкой области оперативный комментарий получить не удалось. А в пресс-службе прокуратуры подтвердили получение жалобы на бездействие Следственного комитета, который, сначала не усмотрел в жалобе Николая Разворотнева повода для следственных действий и направил бумагу в облсовет, в знаменитую комиссию по депутатской этике.
И вот сегодня новый виток криминально-политического действа. Анатолию Емельянову пришлось давать объяснения в полиции. Туда его пригласили еще накануне, однако он, как депутат, потребовал специального требования о явке, получив желаемое, посетил отдел по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области.
Анатолий Емельянов рассказал GOROD48, что Николай Разворотнев потребовал проверить его высказывания на предмет нарушения статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Однако полиция проводит проверку по административной статье 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Полицейские решили назначить лингвистическую экспертизу, которая должна дать ответ на вопрос, есть ли в словах Анатолия Емельянова призыв к разжиганию ненависти в отношении определенной группы.
— Они до сих пор живут по лекалам советского времени, когда человек не мог высказать свое мнение. Они действуют в лучших традициях дедушки Ленина. Я имею право на свою точку зрения. Никакой ненависти я не разжигал, я за историческую правду. В полиции все относятся с юмором к этой ситуации, — прокомментировал свое посещение полиции Анатолий Емельянов.
Кстати, заявление на депутата-коммуниста Александра Ушакова за исполнение гимна, как сообщили в пресс-службе облсовета, в полицию отправили еще на прошлой неделе. Но в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 заверили, что бумагу от депутатов так и не получили.
Напомним, 16 декабря в облсовете прошло заседание комиссии по депутатской этике. То самое, на котором было решено направить заявление в полицию для оценке поведения депутата от КПРФ Александра Ушакова, который вздумал петь советский гимн на закрытии сессии Совета. Комиссия разобрала еще два заявления. Коммунисты усмотрели в выступлении лидера региональных либерал-демократов Анатолия Емельянова экстремистские высказывания в отношении Владимира Ленина. На на ноябрьской сессии облсовета Емельянов заявил, что «Ленина можно приравнять к Гитлеру, а возлагать цветы к памятнику Ленину — тоже самое, что возлагать цветы Гитлеру». Анатолий Емельянов в свою очередь нажаловался на коммунистку Татьяну Копылову, которую заметили в общественном транспорте без маски. Заседание комиссии закончилась рекомендацией депутатам быть этичными.
Но оказалось, что депутаты не удовлетворились таким заключением. Как рассказал GOROD48 первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев, он написал заявление в следственный комитет, а потом и в прокуратуру о проверке высказывания Анатолия Емельянова на предмет экстремизма.
— Я считаю, что он нарушил нормы закона и должен ответить. Нельзя Ленина с Гитлером сравнивать. Не должен человек, облеченный законодательной властью, разговаривать таким языком, — рассказал Николай Разворотнев.
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Липецкой области оперативный комментарий получить не удалось. А в пресс-службе прокуратуры подтвердили получение жалобы на бездействие Следственного комитета, который, сначала не усмотрел в жалобе Николая Разворотнева повода для следственных действий и направил бумагу в облсовет, в знаменитую комиссию по депутатской этике.
И вот сегодня новый виток криминально-политического действа. Анатолию Емельянову пришлось давать объяснения в полиции. Туда его пригласили еще накануне, однако он, как депутат, потребовал специального требования о явке, получив желаемое, посетил отдел по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области.
Анатолий Емельянов рассказал GOROD48, что Николай Разворотнев потребовал проверить его высказывания на предмет нарушения статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Однако полиция проводит проверку по административной статье 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Полицейские решили назначить лингвистическую экспертизу, которая должна дать ответ на вопрос, есть ли в словах Анатолия Емельянова призыв к разжиганию ненависти в отношении определенной группы.
— Они до сих пор живут по лекалам советского времени, когда человек не мог высказать свое мнение. Они действуют в лучших традициях дедушки Ленина. Я имею право на свою точку зрения. Никакой ненависти я не разжигал, я за историческую правду. В полиции все относятся с юмором к этой ситуации, — прокомментировал свое посещение полиции Анатолий Емельянов.
Кстати, заявление на депутата-коммуниста Александра Ушакова за исполнение гимна, как сообщили в пресс-службе облсовета, в полицию отправили еще на прошлой неделе. Но в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 заверили, что бумагу от депутатов так и не получили.