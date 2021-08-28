В России

сегодня, 12:44

Массовая драка мигрантов произошла в центре Москвы

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В процессе драки были использованы перцовые баллончики

Несколько десятков человек стали участниками массовой драки в центре Москвы. Полицейские доставили в отделение почти 50 человек для выявления участников драки. Об этом сообщает РЕН ТВ в пресс-службе главка столичного управления МВД России. На 15 из них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство», с остальными была проведена профилактическая беседа.

Стало известно, что участники потасовки распылили друг другу в лицо газовые баллончики. Информация о пострадавших не поступала.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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