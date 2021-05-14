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Избиение мужчины в Ельце могло быть криминальной разборкой
Такую версию высказал подполковник ФСБ в отставке Владимир Фомичев.
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В двух мужчинах, избивавших третьего под окнами администрации Елецкого района и в присутствии полицейского, подполковник ФСБ в отставке ельчанин Владимир Фомичев узнал братьев Чукардиных, которые не раз становились героями криминальных новостей. GOROD48 часто рассказывал о похождениях братьев: кровавом побоище в елецком клубе, светских тусовках находившегося в розыске Олега Чукардина.
— Я был в шоке. Даже плохо спал вчера. С носка по лицу бьют, что это такое? Хотя, как-то все это по-елецки. Еще с купеческих времен идет. Тогда на льду собирались, бились и все ходили, смотрели. Для Ельца это характерно, — рассказал Владимир Фомичев.
По версии источников Владимира Фомичева, избиение — результат конфликта между елецким бизнесменом Карташовым и братьями Чукардиными. Знакомый последних собирался купить на аукционе участок земли, прилегающий к его усадьбе. Но и Карташов также был заинтересован в этом земельном участке.
— Карташов им испортил обедню. Он позвонил бывшему смотрящему по Ельцу Абрамчику (это его бьют на видео) и попросил его разобраться с Чукардиными, — рассказал Владимир Фомичев.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области версию Владимира Фомичева комментировать отказались, добавив, что в ведомстве продолжается проверка.
По факту совершения жителями Ельца противоправных действий идет проверка и в следственном отделе по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области. Также ход проверки по размещенной в соцсети видеозаписи избиения мужчины контролирует прокуратура области.
Подполковник ФСБ в отставке Владимир Фомичев работал военным дирижером оркестра академии ФСБ России, вице-президентом Фонда Тихона Хренникова. Сейчас живет в Москве, но постоянно интересуется жизнью Ельца. В 2013 году баллотировался на пост главы Елецкого района. Любопытно, что одного из братьев Чукардиных Владимир Фомичев назвал очень одаренным баянистом.
— Я был в шоке. Даже плохо спал вчера. С носка по лицу бьют, что это такое? Хотя, как-то все это по-елецки. Еще с купеческих времен идет. Тогда на льду собирались, бились и все ходили, смотрели. Для Ельца это характерно, — рассказал Владимир Фомичев.
По версии источников Владимира Фомичева, избиение — результат конфликта между елецким бизнесменом Карташовым и братьями Чукардиными. Знакомый последних собирался купить на аукционе участок земли, прилегающий к его усадьбе. Но и Карташов также был заинтересован в этом земельном участке.
— Карташов им испортил обедню. Он позвонил бывшему смотрящему по Ельцу Абрамчику (это его бьют на видео) и попросил его разобраться с Чукардиными, — рассказал Владимир Фомичев.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области версию Владимира Фомичева комментировать отказались, добавив, что в ведомстве продолжается проверка.
По факту совершения жителями Ельца противоправных действий идет проверка и в следственном отделе по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области. Также ход проверки по размещенной в соцсети видеозаписи избиения мужчины контролирует прокуратура области.
Подполковник ФСБ в отставке Владимир Фомичев работал военным дирижером оркестра академии ФСБ России, вице-президентом Фонда Тихона Хренникова. Сейчас живет в Москве, но постоянно интересуется жизнью Ельца. В 2013 году баллотировался на пост главы Елецкого района. Любопытно, что одного из братьев Чукардиных Владимир Фомичев назвал очень одаренным баянистом.
Комментарии (15)
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Это норма
Хаха ахаха хахахаха,))))
И скока таких
Дирижёр полковник фсб
Бп
Фомичев пример оперативной работы
Бп
Сельдерей не растет на Елецком.
Люблю халву варенье сало