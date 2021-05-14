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сегодня, 12:14

Избиение мужчины в Ельце могло быть криминальной разборкой

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#избиение #Елец #полиция
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Такую версию высказал подполковник ФСБ в отставке Владимир Фомичев.

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В двух мужчинах, избивавших третьего под окнами администрации Елецкого района и в присутствии полицейского, подполковник ФСБ в отставке ельчанин Владимир Фомичев узнал братьев Чукардиных, которые не раз становились героями криминальных новостей. GOROD48 часто рассказывал о похождениях братьев: кровавом побоище в елецком клубе, светских тусовках находившегося в розыске Олега Чукардина.

— Я был в шоке. Даже плохо спал вчера. С носка по лицу бьют, что это такое? Хотя, как-то все это по-елецки. Еще с купеческих времен идет. Тогда на льду собирались, бились и все ходили, смотрели. Для Ельца это характерно, — рассказал Владимир Фомичев.

По версии источников Владимира Фомичева, избиение — результат конфликта между елецким бизнесменом Карташовым и братьями Чукардиными. Знакомый последних собирался купить на аукционе участок земли, прилегающий к его усадьбе. Но и Карташов также был заинтересован в этом земельном участке.

— Карташов им испортил обедню. Он позвонил бывшему смотрящему по Ельцу Абрамчику (это его бьют на видео) и попросил его разобраться с Чукардиными, — рассказал Владимир Фомичев.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области версию Владимира Фомичева комментировать отказались, добавив, что в ведомстве продолжается проверка.

По факту совершения жителями Ельца противоправных действий идет проверка и в следственном отделе по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области. Также ход проверки по размещенной в соцсети видеозаписи избиения мужчины контролирует прокуратура области.

Подполковник ФСБ в отставке Владимир Фомичев работал военным дирижером оркестра академии ФСБ России, вице-президентом Фонда Тихона Хренникова. Сейчас живет в Москве, но постоянно интересуется жизнью Ельца. В 2013 году баллотировался на пост главы Елецкого района. Любопытно, что одного из братьев Чукардиных Владимир Фомичев назвал очень одаренным баянистом.
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#избиение #Елец #полиция
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Комментарии (15)

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18 минут назад
Разбойное нападение здесь на лицо совершенное группой лиц. Правильно мент не вмешивается, жить всем хочется,у него семья. Это настолько бандитизм поднял головы,что на * в открытую стоят. Всех ментов уволить разом в Ельце. позорище просто какое-то.
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Это норма

28 минут назад
На лицо уровень работы органов правопорядка. Прямо напротив здания администрации в присутствии сотрудника полиции. Дальше я не знаю что может только на первый канал прийти и в прямом эфире избить ведущего программы вести. И тоже будут делать вид что идёт проверка и мы накажем всех
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Хаха ахаха хахахаха,))))

31 минуту назад
Дирижёр полковник фсб,
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И скока таких

33 минуты назад
дирижёров-нахлебников по России. Попробуй,прокорми их всех.
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Дирижёр полковник фсб

50 минут назад
У них тоже все плохо видать как в МВД, там одни проверяющие и начальники, а работать некому
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Бп

55 минут назад
В татарстане УЧИТЕЛЬНИЦА ценой жизни защищала, а тут тот кто должен защищать стоит в сторонке
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Фомичев пример оперативной работы

56 минут назад
В полиции до сих пор ничего не знают. Читаю смех пробирает))) Одни и те же фамилии в сводках и ничего не происходит. Ждут наверное резонанс как с Цапками не дай Бог. Живём в тёмное время, честь мундира - не не слышали
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Бп

59 минут назад
Мент, то уже хотябы безработный надеюсь?
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Сельдерей не растет на Елецком.

сегодня, 12:50
Как говорится,Елец всем ворам отец. Ну а что уж говорить про Елецкий мкр.
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Люблю халву варенье сало

сегодня, 12:47
Мы мирно стояли с моими друзьями дзюдоистами тяжеловесами во дворе и мирно точили нож.
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