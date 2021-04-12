Октябрьский рынок попал в юридический капкан

Из-за конфликта его владельца Виктора Григорьева с предпринимателем Алексеем Зубковым многочисленных коммерсантов заставляют дважды оплачивать одни и те же счета за коммунальные ресурсы и платить аренду сразу двум управляющим компаниям.

В редакцию GOROD48 обратились предприниматели, работающие на Октябрьском рынке, и поинтересовались, могли бы мы осветить конфликтную ситуацию, в которую не по своей вине попали десятки субарендаторов? Приехав на рынок, корреспондент GOROD48 увидел группу предпринимателей, которые, по их словам, попали в нелепую историю по вине руководителя ООО УК «Универсальный рынок-Л» Алексея Зубкова.- В сентябре прошлого года мы узнали о смене управляющей компании, у которой мы арендуем торговые площади и помещения. Нас поставили перед необходимостью заключения договора субаренды с УК «Универсальный центр-Л» Алексея Зубкова. А через два месяца эта компания куда-то делась. И нам предложили заключить новый договор субаренды, на этот раз с УК «Универсальный рынок-Л» Алексея Зарочинцева. Мы это сделали, а куда ж деваться, не на улицу же идти! Но наша промашка была в том, что мы не расторгли договоры с Зубковым. И в декабре он взял и выставил нам аренду за ноябрь и платежи за коммунальные услуги. Конечно, мы отказались платить по этим счетам, так как с ноября Зубкова и в глаза не видели. А он взял и обратился в Арбитражный суд. И в этот вторник, 13 апреля, по его искам начнутся заседания, - говорит от лица своих коллег по малому бизнесу «ипэшница» Галина Ведищева.Платить 47 тысяч рублей аренды во второй раз (в первый раз такая сумма за магазинчик была заплачена новой УК Алексея Зарочинцева) Галина Ведищева не желает. Она кивает на пустой этаж рынка «Универсальный», который с Октябрьским рынком соединяет переход-галерея. Там - ни души. Покупательная способность липчан, по мнению предпринимательницы, вот уже 15 лет торгующей тут вещами, за последний «ковидный» год упала на 40%. Где ей и другим коммерсантам взять эти деньги, если бизнес дышит на ладан?- Зубков нам навстречу не идет. Все наши письма на его адрес почта возвращает. Если он выиграет иск за ноябрь, кто может помешать пойти дальше, ведь у нас с ним не расторгнуты договоры? А долгов по коммуналке у нас перед ним нет. За что нам платить? И кому? Несуществующему человеку? Он слишком много хочет! - возмущается Галина Ведищева.А что же Алексей Зубков? Он оказался не таким уж неуловимым, как его описали.- С ИП Григорьева Виктора Александровича мы подписали договор от 1 сентября 2020 года на управление всей недвижимостью на рынке на 11 лет. В сентябре-октябре все было нормально. А в начале ноября нас не пустил на рынок ЧОП, нанятый арендодателем. Не знаю, что случилось. От Григорьева пришли люди и сказали, что нашей УК надо съехать, что другие люди тут будут работать. Ну, мы и ушли. А 14 ноября нам принесли бумагу, что Григорьев с нами расторг договор, - говорит Алексей Зубков.Алексей Зубков возмущен случившимся. Ведь по договору все конфликтные ситуации разрешаются путем переговоров или через суд. Предприниматель обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ИП Григорьева В.А. в 7-й отдел полиции, но в УМВД РФ по Липецку не нашли криминала в действиях собственника Октябрьского и Универсального рынков. Тогда Алексей Зубков обратился с арбитражным иском к своему бывшему контрагенту, ссылаясь на нарушенный им пункт договора, согласно которому в случае досрочного расторжения отношений арендодатель выплачивает арендатору денежную компенсацию в размере годовой арендной платы.Согласно договору, Алексей Зубков должен был ежемесячно выплачивать заслуженному строителю России, Почетному гражданину Липецкой области Виктору Григорьеву 1,8 млн рублей арендной платы. За год, получается, директор ООО УК «Универсальный центр-Л» и ООО УК «Октябрьский Рынок» рассчитывает взыскать через суд с Виктора Григорьева 21,6 миллиона рублей.А что же Виктор Григорьев? Он не стал вдаваться ни в какие детали своего конфликта с Алексеем Зубковым, заявив, что «он ему на рынке не нужен».