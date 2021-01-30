Общество

21 минуту назад

В Липецкой области реконструировали отрывок сражения Великой Отечественной войны

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#Великая Отечественная война
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В Липецкой области реконструировали отрывок сражения Великой Отечественной войны

В Грязинском районе отметили 78-летие освобождения Липецкой области от фашистских захватчиков.

В Кубани Грязинского района 29 января прошёл «Живой урок истории». Как сообщает поисковый военно-исторический клуб «Оплот», реконструкция была приурочена к 78-летию освобождения Липецкой области от фашистских захватчиков: 28 января 1943 года в ходе Воронежско-Касторенской операции фашистские соединения были полностью изгнаны с территории Липецкой области.

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 - Урок проходил в формате военно-театрализованной постановки, - отметили в военно-историческом клубе. - Задача «Живого урока истории»» - формирование реалистичного восприятия истории Великой Отечественной войны и понимания цены подвига защитников Родины. Мероприятие должно было создать атмосферу полного «погружения» в эпизод боевых действий.

Грязинцам показали отрывок сражения Второй мировой войны, проходившее на нашей земле, макеты оружия и находки времен Великой Отечественной войны, а главное – все желающие могли прикоснуться к любому из предметов, почувствовать в своих руках оружие и визуально побывать почти в реальном бою.

Сражение воссоздали в рамках проекта «Жаркое лето 1942» грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи.

Фото - vk.com

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#Великая Отечественная война
2

Комментарии (2)

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Город

3 минуты назад
Ага хорошее, только без масок
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Перри Мейсон

7 минут назад
Дело хорошее..
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