Окраину поселка Тракторостроителей отдают под тяжелую промышленность

Областной фонд имущества объявил торги на два земельных участка в Липецке. Первый — на улице Ковалева — предполагается отдать под склады, а второй — на улице Флёрова — под тяжелую промышленность.

Если на улице Ковалева, преимущественно, и так расположены склады и предприятия, то улица Флёрова, находящаяся на окраине поселка Тракторостроителей, не богата предприятиями: там расположены всего два административных здания, гаражи и склад.



Право заключения договора аренды участка в 2 082 квадратных метра на Флёрова оценили в 261 000 рублей. Это плата сразу за 38 месяцев. На участке возможно размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также других подобных предприятий. На участке возможно строительство зданий высотой до 5 этажей.



Аукцион на право аренды запланирован на середину августа. Договор будет заключен с тем предпринимателем или предприятием, которое предложит самую высокую цену.