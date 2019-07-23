Общество

сегодня, 09:51

Окраину поселка Тракторостроителей отдают под тяжелую промышленность

6 1249
#торги #аренда
Окраину поселка Тракторостроителей отдают под тяжелую промышленность

Областной фонд имущества объявил торги на два земельных участка в Липецке. Первый — на улице Ковалева — предполагается отдать под склады, а второй — на улице Флёрова — под тяжелую промышленность. 

Если на улице Ковалева, преимущественно, и так расположены склады и предприятия, то улица Флёрова, находящаяся на окраине поселка Тракторостроителей, не богата предприятиями: там расположены всего два административных здания, гаражи и склад.

Право заключения договора аренды участка в 2 082 квадратных метра на Флёрова оценили в 261 000 рублей. Это плата сразу за 38 месяцев. На участке возможно размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также других подобных предприятий. На участке возможно строительство зданий высотой до 5 этажей.

Аукцион на право аренды запланирован на середину августа. Договор будет заключен с тем предпринимателем или предприятием, которое предложит самую высокую цену.
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#торги #аренда

Комментарии (6)

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Не верю!

20 минут назад
Украсть могут ,построить нет !
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Елена

46 минут назад
Ага, откроют второй НЛМК или гбж завод там. Скоты, сами хер в городе живут, а строят под носом свои предприятия вредные.
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Эх Рассея

48 минут назад
Матушка
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...

50 минут назад
легализация шлакодробилок... пипец гетто делают, с одной стороны говночистка, с другой коксхим, с третьей дробилка, осталось какую ни будь "санитарную" рубку леса выдумать....
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Буде там

56 минут назад
шлакопереработка-2 . Большегрузы, пыль - круглосуточно.
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Бывалый

сегодня, 10:03
Не хрена было разрушать Тракторный завод, который работал на оборонку. Кто-то сильно нагрел на этом руки. А Центролит зачем угробили? Найти виновных и строго наказать.
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