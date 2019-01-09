В приемном отделении больницы украли телефон

Преступление совершил житель Чаплыгинского района.

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже в больнице. В преступлении признался безработный мужчина из Чаплыгинского района, ранее уже судимый за воровство.



Как указано в материалах суда, кража произошла в приемном отделении БСМП вечером 24 июня 2018 года. Злоумышленник заметил там, на металлической лавке, черную сумку и решил ее украсть. Своровав барсетку, мужчина покинул приемное отделение. Добычей вора стали сама сумка, телефон Honor 9 и 100 рублей наличными. Ущерб от кражи составил 16 912 рублей.



Суд признал мужчину виновным в краже и с учетом прошлой судимости определил ему наказание в 2,5 года заключения в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Ущерб от кражи был возмещен до приговора.