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Полицейские поймали липчанина с поддельными водительскими правами

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#подделка #водительское удостоверение
Полицейские поймали липчанина с поддельными водительскими правами

Водитель попался с "липой" в Кабардино-Балкарии

На федеральном контрольно-пропускном пункте в Урванском районе Кабардино-Балкарии сотрудники ВОГОиП МВД России остановили  легковой автомобиль под управлением 54-летнего жителя Липецкой области.

В ходе проверки мужчина предъявил водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у полицейских сомнение. Проведенная экспертиза подтвердила факт подделки документа.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Лескенскому району  КБР в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Согласно санкции данной статьи, за совершенное деяние предусмотрена уголовная ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.

4 771
#подделка #водительское удостоверение

Комментарии (4)

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гость

20 минут назад
48мудак жополиссука
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48

28 минут назад
И, вам не кажется,что вы путина уже задергали,мерзости несчастные,что лично сами для страны сделали? А если что то не устраивает,то зачем в россии живете?
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И

41 минуту назад
Ой новость ,а сколько поддельных дипломов,Капли любой вуз ,торгуют направо и налево! А что ещё ждать от путинского режима !!! Только обман и воровство , Половина читать писать не умеет , Зато с высшим путинским образованием !!!,Ну на дорогах такие же Путинские наездники !!!
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ХА-ХА

48 минут назад
А что делать , настоящие-то хрен укупишь . 20-25 учёба в авто школе , да столько же сверху за экзамен .
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