Полицейские поймали липчанина с поддельными водительскими правами

Водитель попался с "липой" в Кабардино-Балкарии

На федеральном контрольно-пропускном пункте в Урванском районе Кабардино-Балкарии сотрудники ВОГОиП МВД России остановили легковой автомобиль под управлением 54-летнего жителя Липецкой области.

В ходе проверки мужчина предъявил водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у полицейских сомнение. Проведенная экспертиза подтвердила факт подделки документа.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Лескенскому району КБР в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Согласно санкции данной статьи, за совершенное деяние предусмотрена уголовная ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.