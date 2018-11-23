Общество
32 минуты назад
Эксперты: реальные доходы липчан вырастут на 1,2%
И это очень даже хороший показатель в России.
Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований потребительских настроений в октябре и обновил с использованием полученных данных среднесрочные экономические прогнозы. Эксперты пришли к выводу, что рост реальных располагаемых доходов населения в ближайшие два года будет близким к нулю.
Но прогноз по Липецкой области должен порадовать ее жителей. Авторы исследования указывают, что реальный доход в регионе вырастет на 1,2%. Липецкая область заняла 22 место среди субъектов РФ. Более высокие позиции среди регионов Центрального Черноземья заняли только Тамбовская и Воронежские области с ожидаемым ростом доходов в 1,3% и 1,4%.
Самые высокий рост реальных доходов эксперты предрекают жителям Крыма (6,5%), Севастополя (5,2%) и Самарской области (2,6%). Реальные доходы должен снизиться у россиян из Ямало-Ненецкого АО, Марий Эл и Кировской области.
Но прогноз по Липецкой области должен порадовать ее жителей. Авторы исследования указывают, что реальный доход в регионе вырастет на 1,2%. Липецкая область заняла 22 место среди субъектов РФ. Более высокие позиции среди регионов Центрального Черноземья заняли только Тамбовская и Воронежские области с ожидаемым ростом доходов в 1,3% и 1,4%.
Самые высокий рост реальных доходов эксперты предрекают жителям Крыма (6,5%), Севастополя (5,2%) и Самарской области (2,6%). Реальные доходы должен снизиться у россиян из Ямало-Ненецкого АО, Марий Эл и Кировской области.
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