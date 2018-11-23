Общество

32 минуты назад

Эксперты: реальные доходы липчан вырастут на 1,2%

6 239
#доход #прогноз
Эксперты: реальные доходы липчан вырастут на 1,2%

И это очень даже хороший показатель в России.

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований потребительских настроений в октябре и обновил с использованием полученных данных среднесрочные экономические прогнозы. Эксперты пришли к выводу, что рост реальных располагаемых доходов населения в ближайшие два года будет близким к нулю.

Но прогноз по Липецкой области должен порадовать ее жителей. Авторы исследования указывают, что реальный доход в регионе вырастет на 1,2%. Липецкая область заняла 22 место среди субъектов РФ. Более высокие позиции среди регионов Центрального Черноземья заняли только Тамбовская и Воронежские области с ожидаемым ростом доходов в 1,3% и 1,4%.

Самые высокий рост реальных доходов эксперты предрекают жителям Крыма (6,5%), Севастополя (5,2%) и Самарской области (2,6%). Реальные доходы должен снизиться у россиян из Ямало-Ненецкого АО, Марий Эл и Кировской области.
6 239
#доход #прогноз

Комментарии (7)

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Горэлектротранспорт

20 секунд назад
Хорошо если бы до 17 тысяч выросла.
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Да * ..

1 минуту назад
А НДС на 2% люди готовтесь с 2019 все подорожает.
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так....

10 минут назад
почему нет новостевв про кассира? Где сегодня лекция будет проходить? Тема все та же, бла бла о рывке на уровне загнивающего запада?
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работник

15 минут назад
у меня зарплата не растёт! мне интересно у кого растёт? люди напишите у кого зарплата растёт и в какой сфере! депутаты могут не писать!
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1

20 минут назад
БЛА БЛА БЛА ПУССТАБРЕХИ
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...

21 минуту назад
"И это очень даже хороший показатель в России"))))). А цены на 20-30%, но по инфляции отчитаются, что максимум 2%. Действительно думают, что люди считать не умеют, хотя и такие есть. Для этого образование разваливают, чтобы думать не могли, а батрачили за три копейки ,без лишних вопросов.
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!

25 минут назад
Ага, а инфляция сожрет 20% реальных доходов!
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