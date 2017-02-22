Житель села пожаловался на нарушение в области недропользования

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Липецкой области со ссылкой на материалы областной прокуратуры, в регионе пресечено нарушение законодательства в области недропользования.



Государственные инспектора Управления Росприроднадзора по Липецкой области приняли участие в проверке Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры по вопросу соблюдения требований федерального законодательства о недропользовании на основании жалобы жителя села Верхнее Казачье Задонского района.



В ходе проверки установлено, что на балансе АО птицефабрика "Задонская" имеется 4 артезианские скважины, которые расположены на территории ее отделения в селе Верхнее Казачье. На момент проверки эксплуатировались 3 артскважины, в т.ч. для добычи подземных вод для производственных нужд и хозяйственно-питьевого водоснабжения населения села Верхнее Казачье. При этом в нарушение действующего законодательства акционерное общество не имеет лицензии на право пользования недрами.



В отношении должностного лица АО птицефабрика "Задонская" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами).



Кроме того, с учетом социальной значимости объектов водоснабжения, в суд направлено исковое заявление с требованием обязать АО птицефабрика "Задонская" получить лицензию на право пользования недрами в селе Верхнее Казачье в соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».