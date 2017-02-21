У работника пищеблока детского сада №2 выявили ротавирус

Сотрудник отстранен от работы.

Напомним, 17 февраля мы рассказали о том, что родители воспитанников детского сада №2, расположенного на улице Замятина в Липецке, подозревают массовое отравление у своих детей.

- Случилось нечто из ряда вон выходящее... - заявили в соцсетях мамы. - Многих детишек внезапно настиг недуг в виде тошноты, рвоты и поноса. Недуг свирепствовал во многих группах детского сада, при этом возник одномоментно.



Как сообщила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, сегодня стало известно, что у одного из сотрудников пищеблока детского сада №2 был выявлен ротавирус.



- Сотрудник осмотрен инфекционистом и отстранен от работы, - отметила Ирина Щукина.



Также в детском саду были взяты пробы воды и еды. Вода оказалась стандартов, результаты анализов пищевых проб ещё не готовы.



Напомним, по факту обращения родителей и последующей публикации в СМИ была организована доследственная проверка. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, в ходе проверочных мероприятий следователями будут проверены доводы, изложенные в сообщении, а также установлено насколько услуги, предоставляемые дошкольным учреждением, соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.