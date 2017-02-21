На Масленицу в Липецке установят девять призовых столбов

Услышать «Масленичный микс», померяться удалью с первыми силачами Липецка и прогнать зимнюю стужу зажигательным народным танцем в ближайшее воскресенье, 26 февраля смогут жители и гости Липецка. Город празднует Широкую Масленицу.

Как сообщили в департаменте культуры администрации Липецка, богатырей ждут в Парке Победы. Свою удаль они смогут показать в силовых конкурсах. Женщины продемонстрируют умение печь блины, пришивать пуговицы. Для старшего поколения будет работать площадка «Играй гармонь». Вниманию малышей представят развлекательную программу. Собравшиеся смогут проверить свою меткость в ярмарочных тирах и сделать на память снимки с лучшими экспонатами конкурса на самую большую куклу «Масленичная Красавица», итоги которого подведут в рамках мероприятия. В завершении собравшиеся встанут в большой хоровод, чтобы танцем под всенародно любимые композиции «Барыня» и «Прощай, Масленица» окончательно прогнать зимнюю стужу.

На празднике в детском парке «Сказка» среди юных липчан выберут победителей конкурса «Маслена» на самую оригинальную маленькую масленичную куклу. Также ребята увидят познавательные мини-спектакли, которые расскажут, откуда пошли традиции провожать зиму и сжигать чучело Зимы.

Когда ехать к теще на блины, приходить на «Золовкины посиделки» и что такое «Разгуляй четверток»? О каждом из дней масленичной недели липчанам постарше напомнят театрализованные постановки в Нижнем парке и парке НЛМК.

Принять участие в мастер-классе по ковке, слепить жаворонка из глины и снеговика из мороженого приглашает Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства, который расположен в историческом здании XIX века по адресу ул. Октябрьская, д. 57.

На площади у дворцов и домов культуры «Матыра», «Городской дворец культуры», «Сокол», «Шахтинский», «Рудничный» а также в парках Быханов сад, НЛМК, Победы, и Нижнем парке будут установлены призовые столбы.

После конкурсов и танцев гостей праздника пригласят подкрепиться. По информации потребительского рынка, специально для этого на всех площадках организуют торговые точки. Главное угощение недели – блины - будут продаваться по 20 рублей за штуку. 100 граммов шашлыка обойдет от 120 до 130 рублей.