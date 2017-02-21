Дорожники предупреждают об ухудшении погодных условий в Липецкой области

По прогнозам синоптиков, 20 февраля с 18 часов до 18 часов 21 февраля ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ветер

юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Давление 744 мм рт. ст. (рост). Радиационный фон 9 мкр/час.

Дорожные службы принимают меры по обеспечению безопасного проезда на трассах региона. К работе привлечена 51 единица техники, покрытие обрабатывается противогололедными материалами. Помощь водителям дорожники готовы оказать круглосуточно. Выйти на связь с оперативным дежурным ФКУ «Черноземуправтодор» можно по номерам телефонов: 8(473) 280-16-10; 8(980)343-59-40, или при помощи коротковолновой рации (позывной – «Дорожник», на 15 канале, частота 27 МГц).

В свою очередь, автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и не терять бдительность, по возможности воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

"PR"