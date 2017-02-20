В селе Долгоруково алиментщикам раздали лопаты, и 8 из них сразу исправились

Два местных нерадивых отца с начала года побывали под арестом.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, с начала года судебными приставами-исполнителями Долгоруковского района к административной ответственности за неуплату родителями средств на содержание несовершеннолетних детей 24 должника по алиментным обязательствам в порядке части 1 статьи 5.35.1 "Кодекса об административных правонарушениях РФ".

В отношении двух должников судом был применён административный арест, ещё 22 должника приступили к обязательным работам. Не всем должникам понравилось чистить снег на глазах своих детей и односельчан, в результате 8 должников трудоустроились и планируют выплачивать алименты.