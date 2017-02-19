В Липецке проходят «Танцы на крыше»

Липчане уже увидели «Беби-данс»

В театральном зале Городского Дворца культуры (мкр. Тракторостроителей) проходит межрегиональный фестиваль современного эстрадного танца "Танцы на крыше" (Baby- Dance").

Конкурс начал свою 25-летнюю историю в Рязани, когда он назывался «Черный кот». 19 лет назад Липецк начал проводить свой праздник танца, но негласным гимном фестиваля так и осталась песня «Черный кот».

Вчера состоялся 13-й региональный фестиваль современной хореографии «Беби-данс». В фестивале приняли участие юные танцоры до 12 лет (24 коллектива - 700 участников) из городов: Липецка и Липецкой области, Ельца, Грязи, Мичуринска. Организаторами фестиваля как обычно стали: департамент культуры администрации города Липецка и Городской Дворец культуры.

Фестиваль «Беби-данс» оценивало три состава жюри: зрительское, профессиональное и жюри прессы. В итоге в номинации «Танцуем песню» жюри отдало предпочтение образцовому хореографическому коллективу «Импульс» (Липецкий р-он). Профессиональное жюри вручило диплом 1 степени ансамблю современного танца «Эллайт-Дети-Dance» (г.Липецк), дипломы 2 степени получили ансамбль эстрадного танца «Ритм» (г.Липецк), танцевальный проект «Контрасты» (г.Мичуринск), образцовый хореографический коллектив «Импульс» (Липецкий р-он), дипломы 3 степени достались хореографическому коллективу «Caramel-ки» (г. Липецк), танцевальному коллективу «Эдельвейс» (г. Липецк), коллективу современного танца «Мириданс» (г. Елец).

Жюри прессы отметило коллективы следующим образом:

Диплом 1 степени - образцовый хореографический коллектив «Импульс» (Липецкий р-он)

Диплом 2 степени - ансамбль эстрадного танца «Ритм» (г.Липецк)

Диплом 2 степени – ансамбль парного танца «Вдохновение» (г.Грязи)

Диплом 2 степени - танцевальный коллектив «Эдельвейс» (г. Липецк)

Диплом 3 степени – коллектив современного танца «Мириданс-Baby»(г. Елец)

Диплом 3 степени - детский хореографический коллектив «Фиеста» (г. Липецк)

Диплом 3 степени - образцовый хореографический коллектив «Росинка» (г.Елец)

В номинации «Танцуем сказку» зрительское жюри отметило ансамбль эстрадного танца «Ритм» (г.Липецк).

Профессиональное жюри:

Диплом 1 степени - танцевальный коллектив «Деточки» (г. Липецк)

Диплом 2 степени – танцевальный проект «Контрасты» (г.Мичуринск)

Диплом 2 степени – образцовый хореографический коллектив «Импульс» (Липецкий р-он)

Диплом 3 степени – детский хореографический коллектив «Фиеста» (г. Липецк)

Диплом 3 степени – танцевальный коллектив «Эдельвейс» (г. Липецк)

Жюри прессы:

Диплом 1 степени - образцовый хореографический коллектив «Импульс» (Липецкий р-он)

Диплом 2 степени – ансамбль эстрадного танца «Амира» (г. Липецк)

Диплом 2 степени – танцевальный проект «Контрасты» (г.Мичуринск)

Диплом 3 степени – коллектив эстрадного танца «Имидж» (г. Липецк)

Диплом 3 степени – ансамбль эстрадного танца «Ритм» (г.Липецк)

Диплом 3 степени – образцовый ансамбль современного танца «Fresh Dance»(г.Грязи).

В номинации «Танцуем, как можем» по мнению зрительского жюри стала школа танцев «Движение» (г. Липецк).

Профессиональное жюри распределило места следующим образом:

Диплом 1 степени - детский танцевальный коллектив «Деточки» (г.Липецк)

Диплом 2 степени – ансамбль современного танца «Эллайт-Дети-Dance» (г.Липецк)

Диплом 2 степени – образцовый хореографический коллектив «Росинка» (г.Елец)

Диплом 2 степени – студия современного танца «Fresh Kids» (г. Липецк)

Диплом 3 степени – школа танцев «Движение» (г. Липецк)

Диплом 3 степени - студия современного танца «Модерн» (г. Липецк)

Диплом 3 степени - образцовый ансамбль современного танца «Fresh Dance» (г.Грязи)

Жюри прессы решило отдать:

Диплом 1 степени - образцовый хореографический коллектив «Импульс» (Липецкий р-он)

Диплом 2 степени – студия современного танца «Fresh Kids» (г. Липецк)

Диплом 2 степени – образцовый ансамбль современного танца «Fresh Dance» (г.Грязи)

Диплом 2 степени - хореографический коллектив «Caramel-ки» (г. Липецк)

Диплом 3 степени – коллектив современного танца «Мириданс» (г. Елец)

Диплом 3 степени – образцовый хореографический коллектив «Росинка» (г.Елец)

Диплом 3 степени – танцевальная школа «Академия Танца» (г. Липецк)

Специальными дипломами были отмечены ансамбль танца «Вега» (г. Липецк) «За развитие раскрытия образа в детской хореографии», коллектив эстрадного танца «Имидж бэби» (г. Липецк) – «За любовь к хореографии», танцевальный коллектиа «Тандем» (МБУК «Кузьмино-Отвержский ПЦКиД» Липецкого р-на) «За яркость выражения хорошего настроения в танце», танцевальный коллектив «Фокус» (г. Липецк) – «За удачный дебют».

Сегодня за дело возьмутся маститые хореографы (14- 30 лет) в номинациях: «Нью дэнс пати» - фанк, хип- хоп, брейк, диско, рок-н-ролл, R’N’B. «Слоу» - медленная композиция. «Фристайл» - нестандартная хореографическая композиция.

