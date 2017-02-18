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В Кемерове таксист устроил драку с пассажиром на крыше автобуса

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В Кемерове таксист устроил драку с пассажиром на крыше автобуса

Пассажир не хотел оплачивать поездку

В Кемерово водитель такси и клиент устроили драку на улицах города 17 февраля, - передает Life. Необычность данного происшествия еще и в том, что в качестве "поля сражения" они выбрали крышу стоявшего неподалеку автобуса.

По словам очевидцев, в районе торгового центра «Я» между таксистом и клиентами, отказавшимися платить за проезд, возник конфликт. Один из «зайцев», пытаясь скрыться от разъярённого водителя, побежал и залез на троллейбус, а с него перепрыгнул на подъехавший автобус. Следом за ним на крышу общественного транспорта влез и таксист, вооружённый электрошокером. В результате прямо на дороге развернулась настоящая "схватка", собравшая зрителей.
Видео с потасовкой опубликовал в Сети один из очевидцев конфликта.


Чем в итоге закончился этот конфликт, неизвестно, - очевидцы не пожелали раскрывать этот факт, сказав лишь, что до полиции дело не дошло - разобрались саами.
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