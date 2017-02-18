БК «Липецк»: ни себе, ни людям. Наша команда отказалась ехать в Тверь

Запланированные на 18 и 19 декабря матчи первенства ЦФО по баскетболу в Твери между местной командой и БК «Липецк» не состоятся. Липчане просто не приедут на эти игры.

Официального объяснения неявки руководство «Липецка» не предоставило. Молчит и клубный сайт, хотя от него и так нет толку: в течение нескольких дней подряд у него может быть вообще ноль посетителей. Как стало известно GOROD48 из кулуаров, скорее всего, отказ от поездки в Тверь объяснят эпидемией гриппа и ОРВИ, как будто два десятка здоровенных мужиков разом свалила зараза, словно каких-нибудь школьников (которые, заметим, в большинстве в Липецке еще держатся).

Если прозвучит именно эта причина, то будет как минимум странно. Неужели у липчан не набралось даже 8-9 человек на поездку? И почему зараза точечно била по баскетболистам, ведь они даже толком не тренируются и вообще редко собираются вместе?

Любопытно, что тверичей поставили перед фактом отмены матчей буквально за день до первой игры. Чем вызвали негодование. Ладно, в Липецке благодаря политике руководства клуба нет ни зрителей, ни праздничной атмосферы во время домашних игр. Но ведь в других городах не так!

– Для нас этот звонок из Липецка буквально накануне игр стал большой неожиданностью, – сказал порталу Tverigrad.ru исполнительный директор БК «Тверь» Максим Дмитриев. – Мы провели большую подготовку, чтобы эти домашние матчи прошли как спортивный праздник и собрали зрительский аншлаг. Пригласили много почетных гостей. Но, увы…

Слова о большой подготовке – вовсе не пустой звук в Твери. Там постоянно устраивают различные акции для болельщиков, в качестве зазывал на игры выступают известные люди. На игры с Липецком должна была явиться популярная местная команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека», за ними потянулись бы поклонники «веселых и находчивых», устроили бы фотосессии, посмотрели баскетбол – мало-помалу зал бы заполнился (кстати, учитесь у коллег, дяди из Липецка). Теперь всего этого не будет.

По идее клубы должны договориться о переносе календарных матчей на более поздний срок. Но в Твери считают, что в связи с очень насыщенным графиком игр первенства в феврале и марте, вплоть до полуфинального этапа, БК «Липецк» будет засчитано техническое поражение.

А вот это уже интересно. Получается, наша команда решила сдаться без борьбы? Может, руководство решило сэкономить на поездке в Тверь? БК «Тверь» занимает 3-е место в турнирной таблице, выиграть там будет сложно. В Липецке тверичи играли без четырех ведущих игроков (двух трете основного состава) и, тем не менее, дали бой… «Липецк» проиграл 4 последние игры, причем все на своей площадке. Неделю назад уступили «Брянску», позволив гостям набрать под сотню очков – 75:93, 78:95.

5-е место, дающее право на выход в следующий этап, наша команда пока занимает, и ее вряд ли обойдут – ниже расположились три коллектива в основном из учеников средних школ. Получается, дальше трава не расти?

И все-таки не хочется, чтобы версия с отменой поездки ради экономии в ущерб спортивному принципу нашла подтверждение. Ведь если действовать по такому принципу, то можно тогда вообще выделенные на баскетбол 3 миллиона рублей вернуть в бюджет и закрыть клуб. То-то будет экономия.