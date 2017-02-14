У липецких зеков украли мясо

Из колонии пропало почти полцентнера говядины.

Со склада ИК №2 в Липецке украли 47 килограммов говядины. Пропажу, а также сломанный навесной замок на двери обнаружили накануне.



УФСИН России по Липецкой области причинили немалый ущерб, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По рыночным ценам сумму ущерба составила около 10 тысяч рублей.



Старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Липецкой области Ирина Холина от комментариев по этому поводу отказалась, но не стала отрицать сам факт происшествия.



- Материалы дела находятся в полиции, поэтому давать комментарии по этому поводу не в нашей, а в их компетенции, - сообщила GOROD48 Ирина Холина.



Как рассказала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, материал дела зарегистрирован в отделе полиции №5. Кража совершена со склада, который находился не в самой колонии, а через дорогу от нее.