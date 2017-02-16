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Мясо у зеков украл 22-летний рецидивист

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#мясо #колония #кража
Мясо у зеков украл 22-летний рецидивист

Половину он сразу съел.

Напомним, 13 февраля со склада ИК №2 в Липецке украли 47 килограммов говядины. Пропажу, а также сломанный навесной замок на двери обнаружили сотрудники колонии. Кража совершена со склада, который находился не в самой колонии, а через дорогу от нее. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. По рыночным ценам сумму ущерба составила около 10 тысяч рублей. Материал был зарегистрирован в отделе полиции №5. Похитителя мяса нашли по горячим следам. Как рассказала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, им оказался 22-летний неоднократно судимый за кражу житель Краснинского района, который сейчас также находится по следствием за аналогичное преступление. Как пояснил задержанный, часть мяса он сразу съел, остальное - продал.
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#мясо #колония #кража

Комментарии (3)

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Гога

17 минут назад
Панарин уже начал кормить семью
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ап

3 минуты назад
Козел отпущения!
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Пионер

27 минут назад
Прямо таки половину: 23 кило в одну харю....
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