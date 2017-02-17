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Путин встретился с «отставленными» губернаторами

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#Отставка #встреча #Кремль #Путин
Путин встретился с «отставленными» губернаторами

Три управленца ушли по собственному желанию.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Стенограмма беседы опубликована в пятницу, 17 февраля на сайте Кремля.

- Ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем, - приводит слова президента сайт Кремля.

Президент выразил надежду, что они поддержат своих приемников, а также пожелал им успехов на других участках работы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя процесс ротации губернаторов, заявил, что руководители субъектов Федерации, принимающие решение о досрочной отставке, подстраиваются под существующий электоральный календарь.
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#Отставка #встреча #Кремль #Путин

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