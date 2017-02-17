Общество
44 минуты назад
Липчанину простили долг в 164 млн рублей
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Но нашлись обязательства еще почти на 200 млн рублей.
Арбитражный суд Липецкой области завершил реализацию имущества жителя региона и освободил его от обязательств. Банкротом признан 42-летний житель улицы Громова в городе Грязи.
Процесс признания своей финансовой несостоятельности наш земляк начал в марте 2016 года. Тогда мужчину указал, что должен деньги двум кредитным организациям. Объявлена была и сумма — 164 млн рублей. В итоге, спустя восемь месяцев, жителя города Грязи признали банкротом. Мужчину ждала неприятная и болезненная процедура — распродажа имущества. Правда, в этом случае она завершилась просто и приятно: имущества нет, работы нет, на иждивении ребенок.
В итоге мужчину после новогодних каникул признали банкротом и освободили от обязательств перед кредиторами. Но сейчас в дело вмешалась Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Организация указала, что банкрот давно не исполняет решение столичного суда и должен 195 422 670 рублей и 7 копеек. Суд включил эти требования в реестр. Впрочем, корпорации вряд ли стоит рассчитывать на исполнении обязательств. Как и местной налоговой инспекции: она нашла долг мужчины на 134 рубля.
Фото: http://risovach.ru
Процесс признания своей финансовой несостоятельности наш земляк начал в марте 2016 года. Тогда мужчину указал, что должен деньги двум кредитным организациям. Объявлена была и сумма — 164 млн рублей. В итоге, спустя восемь месяцев, жителя города Грязи признали банкротом. Мужчину ждала неприятная и болезненная процедура — распродажа имущества. Правда, в этом случае она завершилась просто и приятно: имущества нет, работы нет, на иждивении ребенок.
В итоге мужчину после новогодних каникул признали банкротом и освободили от обязательств перед кредиторами. Но сейчас в дело вмешалась Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Организация указала, что банкрот давно не исполняет решение столичного суда и должен 195 422 670 рублей и 7 копеек. Суд включил эти требования в реестр. Впрочем, корпорации вряд ли стоит рассчитывать на исполнении обязательств. Как и местной налоговой инспекции: она нашла долг мужчины на 134 рубля.
Фото: http://risovach.ru
3 855
Мелкий бес
опять
Дед "Щукарь"