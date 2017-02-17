Общество

44 минуты назад

Липчанину простили долг в 164 млн рублей

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#Долг #кредит #банкротство #суд
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Липчанину простили долг в 164 млн рублей

Но нашлись обязательства еще почти на 200 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области завершил реализацию имущества жителя региона и освободил его от обязательств. Банкротом признан 42-летний житель улицы Громова в городе Грязи.

Процесс признания своей финансовой несостоятельности наш земляк начал в марте 2016 года. Тогда мужчину указал, что должен деньги двум кредитным организациям. Объявлена была и сумма — 164 млн рублей. В итоге, спустя восемь месяцев, жителя города Грязи признали банкротом. Мужчину ждала неприятная и болезненная процедура — распродажа имущества. Правда, в этом случае она завершилась просто и приятно: имущества нет, работы нет, на иждивении ребенок.

В итоге мужчину после новогодних каникул признали банкротом и освободили от обязательств перед кредиторами. Но сейчас в дело вмешалась Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Организация указала, что банкрот давно не исполняет решение столичного суда и должен 195 422 670 рублей и 7 копеек. Суд включил эти требования в реестр. Впрочем, корпорации вряд ли стоит рассчитывать на исполнении обязательств. Как и местной налоговой инспекции: она нашла долг мужчины на 134 рубля.

Фото: http://risovach.ru
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#Долг #кредит #банкротство #суд
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Комментарии (3)

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Мелкий бес

21 минуту назад
Обязать его убирать туалеты, чистить снег и с метлом пожизненно мести дворы и улицы родного города.
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опять

22 минуты назад
тут всё дело в национальности ответчика был бы не .... сидел бы на нарах
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Дед "Щукарь"

34 минуты назад
Что то я так и не понял сколько он был допжен.И при чём тут какие то 134 рубля?
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