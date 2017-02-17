Солист Липецкой филармонии вошёл в обновленный ансамбль Александрова

Тенор Александр Крузе теперь работает в прославленном коллективе.

Солист Липецкой областной филармонии тенор Александр Крузе вошёл в обновленный состав ансамбля Александрова.



- С первого дня работы в филармонии Александр Крузе активно включился в творческий процесс и принял участие в масштабных проектах филармонии: Открытие концертного сезона (концерт «Хризантемы в саду», посвященный памяти А.Д.Безденежного), концертное исполнение оперы П.И.Чайковского «Иоланта», концертах коллектива «Новые имена», которые с успехом проходят на предприятиях Липецка и районах Липецкой области, - отзываются о теперь уже своём бывшем артисте в Липецкйо филармонии. - Сольный репертуар Александра Крузе, включающий в себя сочинения разных стилей и жанров отечественной и зарубежной классики, произведения композиторов-современников, концертные обработки русских и итальянских народных песен, свидетельствует о глубине дарования и большой творческой активности. Исполнительскому стилю молодого вокалиста присущи артистическое обаяние, легкость и непринужденность, богатство звуковой палитры. Культура пения, прекрасные внешние данные делают выступления Александра Крузе запоминающимися, вызывают положительные отклики публики.

