Культура

42 минуты назад

Липецкий театр завоевал гран-при международного конкурса

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#театр #танец #конкурс
Липецкий театр завоевал гран-при международного конкурса

Театр танца "Талисман" собрал массу наград.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, гран-при и четыре первых места завоевал образцовый театр танца «Талисман» дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова на Международном конкурсе «Мир волшебного искусства», который состоялся в Липецке на минувшей неделе.

На суд профессионального жюри коллектив представил пять хореографических постановок в номинациях «Эстрадный танец» и «Современная хореография», и все пять были высоко оценены. Дипломы 1 степени были вручены коллективу за исполнение хореографических постановок "В гостях у медвежат", "Шоу должно продолжаться", "Маски", "Молитва". Гран-при был присужден театру танца за композицию "Вслед за мечтой"!

Фото doal.ru



90
#театр #танец #конкурс

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