Внешнеторговый оборот Липецкой области вырос впервые за четыре года

Впервые с 2013 года внешнеторговый оборот Липецкой области остановил падение и показал значительный рост.﻿

368,8 млн. долларов США составил в январе внешнеторговый оборот Липецкой областью — по сравнению с прошлым годом он увеличился на 73,6%. Так, экспорт возрос на 77,2% до 329 млн. долларов, импорт– на 45,5% (34,8 млн. долларов).

В торговле со странами дальнего зарубежья стоимость экспортных операций увеличилась на 78,3%, импортных операций – на 30,2%. Со странами ближнего зарубежья экспортные операции увеличились на 9,6%, а импортные операции в 11,3 раза. При том, торговля с дальним зарубежьем обеспечила Липецкой области 98% внешнеторгового оборота, доля ближнего зарубежья составила 2%. Всего торговые связи поддерживались с 53 странами.

Странами с наибольшим объемом товарооборота были Турция, Бельгия, Мексика, Украина, Германия, Дания, Италия, Польша, Китай, Нидерланды. Товарооборот с этими странами составляет 348,8 млн. долл., или 95,9% от общего объема внешнеторгового оборота.

Основу экспорта (97,6%) составил экспорт черных металлов предприятиями ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (NLMK). В товарной структуре импорта преобладали: технологическое оборудование и запчасти к нему (22,9% от общего импорта), черные металлы (11,6%), брусчатка, бордюрные камни и плиты (11,3%), кирпич, блоки, плитки и другие керамические изделия (10,9%), прочие недрагоценные металлы (6,8%), прочие химические продукты (6,5%), мыло, поверхностно-активные вещества (3,3%), соль и хлорид натрия (2,4%), железнодорожные вагоны (1,2%), двигатели и генераторы электрические (1,1%) и другие.

Участниками внешнеэкономической деятельности в январе были 61 предприятие — на 7% больше, чем год назад. Важнейшими стали ПАО "НЛМК", ЗАО "Индезит Интернэшнл", ООО "ТЕХНА", ЛЛЦ Йокохама Р.П.З.Липецк, ООО "Пепсико Холдингс», ООО "Вирлпул РУС", ОАО "Прогресс», ООО "СХП "Мокрое", ООО "Коссад Семенс Рюсси", ООО "Сэст-Лювэ", ООО "Рошен", ООО "АЛУ-ПРО", ОАО "Агропромышленное объединение "Аврора", ООО "ДЖ. Т. И. Елец", ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", ООО "Бекарт", ООО "Фенци", ООО "КАРГИЛ", ООО "ЧСЗ- Липецк", ООО "Белон-Метакон", ОП ООО "Логистик-профи", ООО "Колосс".

В федеральный бюджет Липецкой таможней в январе перечислено 476,02 млн. рублей — на 103,63 млн. рублей больше, чем в прошлом году.