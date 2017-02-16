Общество

сегодня, 10:23

В горсовете не согласовали кандидатуры нового Совета директоров ЛГЭКа

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#Липецкий горсовет #администрация Липецка #ЛГЭК

Депутатов смутило наличие в списке областного чиновника.

Сегодня на заседание постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию её члены не согласовали предложенные мэрией кандидатуры в Совет директоров АО ЛГЭК. Камнем преткновения стала кандидатура начальника областного управления ЖКХ Валентин Кущенко. По мнению правового управления горсовета, будучи государственный служащим, он не имеет права управлять коммерческой структурой. Объясняя позицию мэрии, председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лисаконов сказал, что Кащенко будет представлять в Совете директоров ЛГЭКа интересы такого акционера как ОГУП Липецкий областной водоканал. Это заявление шокировало вице-спикера горсовета Федора Жигарова, который сказал, что не знает такого акционера ЛГЭКа, как областное государственное унитарное предприятие. - Покажите нам документы на этот счёт! - обратился Жигаров к Лисаконову. В итоге комиссия не согласовала предложенные мэрией кандидатуры. Этот вопрос будет вынесен на сессию горсовета. Напомним, что в районном суде и в Арбитражном суде лежат на рассмотрение иски горсовета к мэрии - руководство муниципального представительного органа считает нелегитимным решение МУПа Липецктеплосеть о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором был выбран новый гендиректор ЛГЭКа (Александр Конаныхин, сменивший Сергея Коваля, кстати, был предложен мэрией как один из кандидатов в члены Совета директоров акционерного общества). Гражданский процесс должен начаться в суде 1 марта. Кстати, горсовету до сих пор не известна позиция по спору с мэрией прокуратуры области, куда обратились 23 депутата, возмущённых смещением с должности гендиректора ЛГЭКа Сергея Коваля, их коллеги, хотя в надзирающем органе и обещали ответить на запрос в течение недели.
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#Липецкий горсовет #администрация Липецка #ЛГЭК

Комментарии (3)

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враг народа - лысый Лис

40 минут назад
снова схвачен за руку!
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13 минут назад
Его не О П ставил а господин Нарулин , это шайка лейка которой надо серьёзно заняться прокуратуре и другим .
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Гость

22 минуты назад
Если такие горе руководители как Валька Кущенко управляют областным ЖКХ то видимо у Каралева дела совсем плохие .
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