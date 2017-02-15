Происшествия

52 минуты назад

58-летняя липчанка заминировала кафе «Хуторок»

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#телефонный терроризм
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58-летняя липчанка заминировала кафе «Хуторок»

Женщина отомстила за просьбу покинуть заведение.

Вчера вечером в Липецке полицейские проверяли сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в кафе «Хуторок». Бомбу в кафе не нашли, но отыскали автора сообщения: на телефон «02» позвонила сидевшая в зале 58-летняя женщина.

Оказалось, что липчанка перебрала спиртного и персонал кафе отказался ее обслуживать. В отместку пьяная женщина со своего сотового телефона оставила сообщение о бомбе.

- По факту заведомо ложного звонка об акте терроризма проводится проверка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Если в отношении женщины возбудят уголовное дело, ей грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до трех лет.
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#телефонный терроризм
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Комментарии (1)

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Человек

18 минут назад
Вот ипанутым бабам в алкогольном опьянении нет покоя!:) Ну теперь хоть её будет весло деньги на штраф собирать! а он не мал, за такие звонки 250 тыс. руб
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