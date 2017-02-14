Общество

47 минут назад

Липецкая вечЁрка: 14 февраля

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#Обзор #события
Липецкая вечЁрка: 14 февраля

Любовь, драки и революция.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 14 февраля.

Самую высокую популярность, несмотря на День всех влюбленных, снискала новость о более печальных делах, нежели чем сердечные: парня убили за просьбу сделать музыку чуть тише

Не менее интересна липчанам показалась тема помощи ближнему: молодые ребята попали в жуткую аварию, теперь нужны деньги на лечение. 

Оживленное обсуждение поднял вопрос праздника, но не 14 февраля,а встречи выпускников. Например, в кафе посиделки закончились госпитализацией после драки. 

Словесные баталии вызвала и тема 100-летия февральской революции. Липчан зовут вспомнить события переворота.

А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку об отчетах земляков в честь 14 февраля. Даже картошка у нас сегодня в форме сердечка! 
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#Обзор #события

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