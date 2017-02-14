Общество
47 минут назад
Липецкая вечЁрка: 14 февраля
Любовь, драки и революция.
Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 14 февраля.
Самую высокую популярность, несмотря на День всех влюбленных, снискала новость о более печальных делах, нежели чем сердечные: парня убили за просьбу сделать музыку чуть тише.
Не менее интересна липчанам показалась тема помощи ближнему: молодые ребята попали в жуткую аварию, теперь нужны деньги на лечение.
Оживленное обсуждение поднял вопрос праздника, но не 14 февраля,а встречи выпускников. Например, в кафе посиделки закончились госпитализацией после драки.
Словесные баталии вызвала и тема 100-летия февральской революции. Липчан зовут вспомнить события переворота.
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку об отчетах земляков в честь 14 февраля. Даже картошка у нас сегодня в форме сердечка!
Самую высокую популярность, несмотря на День всех влюбленных, снискала новость о более печальных делах, нежели чем сердечные: парня убили за просьбу сделать музыку чуть тише.
Не менее интересна липчанам показалась тема помощи ближнему: молодые ребята попали в жуткую аварию, теперь нужны деньги на лечение.
Оживленное обсуждение поднял вопрос праздника, но не 14 февраля,а встречи выпускников. Например, в кафе посиделки закончились госпитализацией после драки.
Словесные баталии вызвала и тема 100-летия февральской революции. Липчан зовут вспомнить события переворота.
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку об отчетах земляков в честь 14 февраля. Даже картошка у нас сегодня в форме сердечка!