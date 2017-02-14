«Яд в шоколаде «Рошена» придумал еще Онищенко»

Гендиректор ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков назвал фейком гулящие по Интернету новости о бензапирене в конфетах российского производства.

В ряде СМИ появились новости о том, что в Липецке на фабрике «Рошен» готовили смертельно ядовитые конфеты. Мол, это обнаружилось в ходе осмотра фабрики, которую готовят к закрытию. Опасную находку нашли некие спецслужбы - «кондитерка» общим весом 1200 килограмм будто бы хранилась в коробках, помеченных не свойственной для них маркировкой. При этом без ссылок на официальные источники сообщается, что конфеты разных наименований «могли содержать опасные и даже смертельные для человека вещества, которые в крупных дозах способны привести к летальному исходу». «Не исключено, - пишут СМИ - что они могут принадлежать к ядам с отложенным сроком действия - от 3 до 28 дней».



В Сети пишут, что провокация с раздачей ядовитых конфет, в которых был обнаружен даже бензапирен (это вещество первого класса опасности, чрезвычайно вредное для организма человека, обладающее канцерогенным, мутагенным, эмбриотоксическим и гематотоксическим действием) готовилась для самой Украины, так как их маркировка и обертка были на украинском языке. «Возможно, их готовили к раздаче 20 февраля в день празднования переворота на Майдане в Киеве и других городах. В этом случае, ответственность за массовое отравление, по замыслу провокаторов, должна была лечь на россиян. Цель - вызвать волнение и панику среди населения».



- Это чушь собачья! Фейк! - прокомментировал GOROD48 эти публикации гендиректор ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков. - Если говорить о бензапирене, то наличие этого яда в нашем «рошеновском» шоколаде придумал еще бывший главный санитарный врач РФ Онищенко. Тот самый, который объявил опасными для россиян латвийские шпроты, молдавские вина, грузинскую минеральную воду «Боржоми».



- Бензапирен в молочном шоколаде или шоколадных конфетах может появиться чисто теоретически. Так как это вещество является продуктом сжигания твердых и жидких органических веществ, нефти, нефтепродуктов, древесины, бытового мусора, то если представить курящую корову, то да, из ее молока яд может попасть в конфеты, - шутит Олег Казаков.



Впрочем, обвинения Геннадия Онищенко для корпорации «Рошена» были не смешными. Летом 2013 года из-за них в Россию был запрещен импорт украинского шоколада, чем бизнесу будущего президента Украины Петра Порошенко был нанесен чувствительный удар.



- Нам, кстати, не показали ни одного экспертного заключения, из которого бы следовало, что в нашем шоколаде был бензапирен, - подытожил разговор с GOROD48 Олег Казаков.