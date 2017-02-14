Происшествия
52 минуты назад
В Липецке освободили от обломков разрушенного дома проход к жилому
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Спасатели МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» разобрали злосчастный завал, из-за которого жители заблокированного жилища входили в него через окно.
Критика со стороны GOROD48 бездействия администрации Липецка сделала свое дело: в мэрии сообщили, что спасатели МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» разобрали завалы из бревен, шифера и бетонных блоков, образовавшиеся при обрушении крыши и стены нежилого дома № 87 по улице Курчатова.
Из сообщения пресс-службы городской администрации следует, что «аварийно-спасательные работы продолжались около 6 часов. С помощью шанцевого инструмента, специализированного оборудования и тяжелой техники завалы разобрали полностью, освободив вход для жильцов соседнего дома».
Однако Ольга Федерякина, хозяйка соседнего жилого 89-го дома по этой улице, сказала GOROD48, что спасатели разобрали лишь завал и часть «наехавшей» на ее дом крыши соседней развалюхи лишь частично.
- Да, проход к нашему дому муниципальные работники освободили, за что им спасибо. Однако крыша разрушенного строения по прежнему опасно нависает над нами. И это представляет потенциальную опасность для нашей семьи. Не дай Бог, с нее съедет кусок шифера и упадет кому-то из нас на голову! - говорит хозяйка пострадавшего дома.
Впрочем, Ольга Федерякина уже наняла работника, который в одиночку разбирает ту часть соседнего дома, которая представляет потенциальную опасность.
Из сообщения пресс-службы городской администрации следует, что «аварийно-спасательные работы продолжались около 6 часов. С помощью шанцевого инструмента, специализированного оборудования и тяжелой техники завалы разобрали полностью, освободив вход для жильцов соседнего дома».
Однако Ольга Федерякина, хозяйка соседнего жилого 89-го дома по этой улице, сказала GOROD48, что спасатели разобрали лишь завал и часть «наехавшей» на ее дом крыши соседней развалюхи лишь частично.
- Да, проход к нашему дому муниципальные работники освободили, за что им спасибо. Однако крыша разрушенного строения по прежнему опасно нависает над нами. И это представляет потенциальную опасность для нашей семьи. Не дай Бог, с нее съедет кусок шифера и упадет кому-то из нас на голову! - говорит хозяйка пострадавшего дома.
Впрочем, Ольга Федерякина уже наняла работника, который в одиночку разбирает ту часть соседнего дома, которая представляет потенциальную опасность.
338