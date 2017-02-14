В Липецке не спешат разбирать обрушившийся дом

Присутствующие на месте ЧП чиновники говорят, что не получили добро на добро.

Как уже сообщал GOROD48, вчера в Липецке на улице Курчатова сам по себе обвалился по факту необитаемый дом №87. Строение долгие годы находилось в аварийном состоянии, и, в конце концов, на нем сложилась шатровая крыша и обрушилась стена. Обломки конструкций и бетонные блоки разрушили забор из металлического профлиста, огораживающий его от соседнего жилого дома. Так как выход из дома №89 на улицу осуществлялся через проход, который оказался заблокированным, хозяйка дома Ольга Федерякина и члены ее семьи с утра вчерашнего дня входят и выходят из жилища через окно по стремянке.



В свою очередь, GOROD48 вчера весь день общался с первыми лицами мэрии, ответственными в том числе за ликвидацию последствий ЧП. Так, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков, руководитель управления Правобережного округа Вячеслав Погорелов, председатель департамента дорог и благоустройства Алексей Бахтин, вице-мэр Андрей Шорстов пообещали нам, что вот-вот на месте происшествия появится муниципальная техника и начнется разбор завала, препятствующий свободному доступу семьи Федерякиных в свой дом. Нам клятвенно пообещали, что мытарства пострадавших от обрушения дома закончатся в этот же день к вечеру.



Но и вчера вечером и сегодня утром доступ в дом №89 осуществлялся через окно по стремянке. Дочери и зятя - на работу, школьника - на занятия.



В то же время рядом с домом стоит трактор, автовышка, «буханка» городских спасателей. Но никаких действий по разбору завала нет.



- Не было такого указания, - бросил взъерошенной хозяйке заблокированного дома некий специалист управления Правобережного округа.



Этот молодой человек оказался старшим среди всех тех, кто приехал на улицу Курчатова творить добро.



Другой представитель мэрии, спасатель, который не назвал своего имени, сообщил GOROD48, что к разбору завала не приступают потому, что необходимо получить на эту работу добро от собственника обрушившегося дома. А его нет. В таком случае необходим акт о признании дома аварийным и о его сносе. Такого документа нет. Есть вариант сделать дом бесхозным через судебный акт. Но нет и его. Что делать в такой правовой ситуации, присутствующие на улице Курчатова специалисты не знают. А потому ничего и не делают.