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В Москве на инкассаторов напали трое грабителей

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В Москве на инкассаторов напали трое грабителей

Один из нападавших убит в перестрелке

Московская полиция разыскивает двоих неизвестных, напавших на инкассаторов службы спецсвязи на севере города, - передает Газета.ру. Попытка ограбления произошла на улице Римского-Корсакова возле отделения "Почты России". Преступники ожидали сотрудников в засаде, переодевшись в форму дворников, и напали в то время, когда спецмашина остановилась. В перестрелке был ранен сотрудник фельдъегерской службы и убит один из нападавших.

Сообщается, что двое преступников скрылись на автомобиле Mercedes, при этом сумку с деньгами они так и не забрали. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план "Перехват". По словам очевидцев, два преступника укрылись в близлежащих домах, сотрудники полиции проверяют подъезды и обследуют территорию района Отрадное.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Комментарии (1)

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URGEN

19 минут назад
А что Ты лично сделал, что бы обезопасить твою семью, близких от произвола "милых исламистских бандитов C братского кафказа"? Ты наверное записался добровольцем в помощь казакам или полиции и сейчас патрулируешь ДОБРОВОЛЬНО И БЕСПЛАТНО СВОЙ РАЙОН? Или помог защитить словом и делом соседку-старушку или медленно спивающегося заслуженного токаря дядю Васю, когда их квартиры занимали обкуренные приезжие из аула или кишлака? Или не стал молчать и сообщил полиции , накрайняк поднял бучу в интернете, о совершённом преступлении "бородатыми братьями" и покрывающих их родственников-коррупционеров в правоохранительной системе? Да просто ТЫ ,наверное, уже бросил бухать , занялся спортом и защитил от престований нелегальных мигрантов на улице женщину или подростка? А может ТЫ ждёшь, когда беда и горе придут` именно в твоё дом? В чеченистане и таджикисткне тоже так наивно думали русские , пока их не вырезали...
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