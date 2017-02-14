В России
сегодня, 14:34
В Москве на инкассаторов напали трое грабителей
1 109
Один из нападавших убит в перестрелке
Московская полиция разыскивает двоих неизвестных, напавших на инкассаторов службы спецсвязи на севере города, - передает Газета.ру. Попытка ограбления произошла на улице Римского-Корсакова возле отделения "Почты России". Преступники ожидали сотрудников в засаде, переодевшись в форму дворников, и напали в то время, когда спецмашина остановилась. В перестрелке был ранен сотрудник фельдъегерской службы и убит один из нападавших.
Сообщается, что двое преступников скрылись на автомобиле Mercedes, при этом сумку с деньгами они так и не забрали. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план "Перехват". По словам очевидцев, два преступника укрылись в близлежащих домах, сотрудники полиции проверяют подъезды и обследуют территорию района Отрадное.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Сообщается, что двое преступников скрылись на автомобиле Mercedes, при этом сумку с деньгами они так и не забрали. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план "Перехват". По словам очевидцев, два преступника укрылись в близлежащих домах, сотрудники полиции проверяют подъезды и обследуют территорию района Отрадное.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
1 109
URGEN