Общество

42 минуты назад

Роженице из Липецка навесили «уголовку» за альтруизм

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#Донбасс #беженцы
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Роженице из Липецка навесили «уголовку» за альтруизм

Районный суд оставил в силе приговор суда героине публикации на GOROD48 за регистрацию в своем доме беженцев из Донбасса.

В декабре прошлого года в публикации «В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!» GOROD48 рассказал о том, как находящуюся на девятом месяце беременности Юлию Таболину по приговору мирового суда оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она прописала в своем доме семью беженцев из Донбасса. Липчанка была крайне раздосадована не тем, что альтруизм обошелся ей в копеечку, а тем, что теперь она стала «уголовницей», ведь судили ее по ст. 322.2 УК РФ, за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

- После вынесения приговора мировым судьей я стала осужденной по уголовной статье, - сокрушалась 33-летняя липчанка. - То есть я испортила не только свою репутацию, но и, возможно, помешала реализоваться сыну, который желает попасть на службу в армию в спецназ. Ведь когда военные пробьют данные членов его семьи, выяснится, что его мать - уголовница.

Все свои надежды женщина, родившая 30 января второго ребенка, возлагала на пересмотр ее уголовного дела вышестоящей инстанцией, районным судом. Она ведь и вправду была ни в чем не виновата. Просто помогла семье из Донбасса, оказавшейся в сложной жизненной ситуации: вначале помогла беженцам деньгами, а затем предложила зарегистрировать всех их числом пять человек с согласия мужа в своем доме (по факту граждане Украины жили в съемной квартире). И совершенно не знала о законе, который запрещает это делать.

- Они же там под бомбами были! Потом их пустили к нам в страну и что, они стали никому не нужны? - изумляется женщина, которую суд оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной в уголовном преступлении.

- Меня поразила примененная ко мне формулировка: «Реализуя свой преступный замысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан...» - возмущается Юлия Таболина, которая не получила от беженцев из Тореза ни копейки (за «левую» регистрацию в Липецке дерут, между прочим, по полторы тысячи рублей в месяц. - Прим. И.Л.).

Удивительно, что районный суд «засилил», как говорят юристы, приговор мирового суда. Ведь таких людей, как она, в судах других субъектов РФ освобождают от уголовной ответственности с формулировкой: «деяние, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ, может быть совершено только с прямым умыслом. Поступки лиц, которые действуют и иными формами вины, предусмотренными ст.ст. 25 и 26 УК РФ (косвенный умысел, легкомыслие или небрежность), не представляют той степени общественной опасности, при которой к людям необходимо применять меры уголовно-правового характера».

Теперь Юлия Таборлина и ее адвокат Максим Невзоров собираются обжаловать вердикт в областном суде. Липчанка хочет пройти все инстанции, чтобы доказать свою невиновность и снять с себя ярлык «уголовницы».

Кстати, до этого случая Таболина считала себя патриотом. А сейчас сто раз подумает, помогать ли людям, оказавшимся в беде.
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#Донбасс #беженцы
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Комментарии (1)

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Кира

22 минуты назад
"А сейчас сто раз подумает" А вот это правильно. Только с этого начинать нужно было ))) Сначала думать надо, а потом совершать манипуляции с регистрацией. не знание закона не освобождает от ответственности, а прописывая фиктивно пять иностранных граждан в квартире, человеку обязательно вкралась бы мысль о том, что, возможно, это незаконно.
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