Общество
42 минуты назад
Роженице из Липецка навесили «уголовку» за альтруизм
Районный суд оставил в силе приговор суда героине публикации на GOROD48 за регистрацию в своем доме беженцев из Донбасса.
В декабре прошлого года в публикации «В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!» GOROD48 рассказал о том, как находящуюся на девятом месяце беременности Юлию Таболину по приговору мирового суда оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она прописала в своем доме семью беженцев из Донбасса. Липчанка была крайне раздосадована не тем, что альтруизм обошелся ей в копеечку, а тем, что теперь она стала «уголовницей», ведь судили ее по ст. 322.2 УК РФ, за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
- После вынесения приговора мировым судьей я стала осужденной по уголовной статье, - сокрушалась 33-летняя липчанка. - То есть я испортила не только свою репутацию, но и, возможно, помешала реализоваться сыну, который желает попасть на службу в армию в спецназ. Ведь когда военные пробьют данные членов его семьи, выяснится, что его мать - уголовница.
Все свои надежды женщина, родившая 30 января второго ребенка, возлагала на пересмотр ее уголовного дела вышестоящей инстанцией, районным судом. Она ведь и вправду была ни в чем не виновата. Просто помогла семье из Донбасса, оказавшейся в сложной жизненной ситуации: вначале помогла беженцам деньгами, а затем предложила зарегистрировать всех их числом пять человек с согласия мужа в своем доме (по факту граждане Украины жили в съемной квартире). И совершенно не знала о законе, который запрещает это делать.
- Они же там под бомбами были! Потом их пустили к нам в страну и что, они стали никому не нужны? - изумляется женщина, которую суд оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной в уголовном преступлении.
- Меня поразила примененная ко мне формулировка: «Реализуя свой преступный замысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан...» - возмущается Юлия Таболина, которая не получила от беженцев из Тореза ни копейки (за «левую» регистрацию в Липецке дерут, между прочим, по полторы тысячи рублей в месяц. - Прим. И.Л.).
Удивительно, что районный суд «засилил», как говорят юристы, приговор мирового суда. Ведь таких людей, как она, в судах других субъектов РФ освобождают от уголовной ответственности с формулировкой: «деяние, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ, может быть совершено только с прямым умыслом. Поступки лиц, которые действуют и иными формами вины, предусмотренными ст.ст. 25 и 26 УК РФ (косвенный умысел, легкомыслие или небрежность), не представляют той степени общественной опасности, при которой к людям необходимо применять меры уголовно-правового характера».
Теперь Юлия Таборлина и ее адвокат Максим Невзоров собираются обжаловать вердикт в областном суде. Липчанка хочет пройти все инстанции, чтобы доказать свою невиновность и снять с себя ярлык «уголовницы».
Кстати, до этого случая Таболина считала себя патриотом. А сейчас сто раз подумает, помогать ли людям, оказавшимся в беде.
- После вынесения приговора мировым судьей я стала осужденной по уголовной статье, - сокрушалась 33-летняя липчанка. - То есть я испортила не только свою репутацию, но и, возможно, помешала реализоваться сыну, который желает попасть на службу в армию в спецназ. Ведь когда военные пробьют данные членов его семьи, выяснится, что его мать - уголовница.
Все свои надежды женщина, родившая 30 января второго ребенка, возлагала на пересмотр ее уголовного дела вышестоящей инстанцией, районным судом. Она ведь и вправду была ни в чем не виновата. Просто помогла семье из Донбасса, оказавшейся в сложной жизненной ситуации: вначале помогла беженцам деньгами, а затем предложила зарегистрировать всех их числом пять человек с согласия мужа в своем доме (по факту граждане Украины жили в съемной квартире). И совершенно не знала о законе, который запрещает это делать.
- Они же там под бомбами были! Потом их пустили к нам в страну и что, они стали никому не нужны? - изумляется женщина, которую суд оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной в уголовном преступлении.
- Меня поразила примененная ко мне формулировка: «Реализуя свой преступный замысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан...» - возмущается Юлия Таболина, которая не получила от беженцев из Тореза ни копейки (за «левую» регистрацию в Липецке дерут, между прочим, по полторы тысячи рублей в месяц. - Прим. И.Л.).
Удивительно, что районный суд «засилил», как говорят юристы, приговор мирового суда. Ведь таких людей, как она, в судах других субъектов РФ освобождают от уголовной ответственности с формулировкой: «деяние, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ, может быть совершено только с прямым умыслом. Поступки лиц, которые действуют и иными формами вины, предусмотренными ст.ст. 25 и 26 УК РФ (косвенный умысел, легкомыслие или небрежность), не представляют той степени общественной опасности, при которой к людям необходимо применять меры уголовно-правового характера».
Теперь Юлия Таборлина и ее адвокат Максим Невзоров собираются обжаловать вердикт в областном суде. Липчанка хочет пройти все инстанции, чтобы доказать свою невиновность и снять с себя ярлык «уголовницы».
Кстати, до этого случая Таболина считала себя патриотом. А сейчас сто раз подумает, помогать ли людям, оказавшимся в беде.
Кира