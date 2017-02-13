Председатель департамента ЖКХ мэрии хочет переписать Конституцию

Евгению Лисаконову не нравится 25-я статья Основного закона РФ, гарантирующая неприкосновенность жилища.

Сегодня в администрации Липецка подвели промежуточные итоги объявленной в ноябре прошлого года кампании проверки газового оборудования, установленного в квартирах горожан, которые не впускают в свои жилища работников АО «Газпром газораспределение Липецк».



По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лисаконова, в ходе плановых проверок незаконопослушных граждан комиссии в числе газовиков, чиновников, представителей управляющих компаний и полицейских пришли в 1180 квартир, хозяева которых не впускали проверяющих газовое оборудование пять лет и более. Однако попали только в 240 из них. В результате в 157 квартирах было выполнено техническое обслуживание плит и водонагревательных колонок, а в 83-х отключен газ.



- В итоге комиссии попали лишь в каждую пятую квартиру, что можно считать неплохим показателем, - резюмировал председатель департамента ЖКХ.



Как же быть в других случаях? Ведь каждое жилище, куда не могут попасть газовики, представляет потенциальную опасность для жильцов и для их соседей.



- Все необходимые предложения департамента ЖКХ есть в горсовете и в облсовете. Возможно пересмотреть Конституцию. Как? Я строитель по образованию. А здесь пусть юристы решают, - сказал чиновник.



Евгений Лисаконов имел ввиду 25-ю статью Основного закона РФ, гарантирующую неприкосновенность жилища. Возможно ли ее корректировка, покажет время. Одно хорошо: проверяющие не пользовались ломами, чтобы попадать в квартиры горожан, отказывающихся пускать к себе газовиков. А ведь в прошлом году на волне серии прокатившихся по стране взрывов бытового газа власти хотели действовать настолько радикально, что тот же Евгений Лисаконов обещал журналистам, если потребуется, вскрывать двери квартир незаконопослушных горожан.



Впрочем, сейчас роль отмычки исполняет закон. Так, с 16 декабря прошлого года внесены изменения в КоАП РФ, и теперь абоненты Газпрома, уклоняющиеся от проведения техобслуживания газового оборудования в своих квартирах, могут быть оштрафованы на 1000-2000 рублей. И юристы АО «Газпром газораспределение Липецк» уже подготовили и передали на рассмотрение административных комиссии муниципалитета ряд материалов на злостных уклонистов.



Кстати, за техобслуживание газового оборудования с абонента взимают при поквартирном обходе 380 рублей. По словам главного инженера АО «Газпром газораспределение Липецк» Вячеслава Дякова, также присутствовавшего на брифинге, это - прейскурант его организации. Не слишком ли велик ценник за пять минут работы слесарей?



Повторное подключение газа будет стоить «обрезанному» жильцу 400 рублей. Плюс те же 380 рублей за техобслуживание.



Кстати, по словам Вячеслава Дякова, в Липецке, по его подсчетам, порядка 40 тысяч газовых плит уже выработали свой 20-летний срок эксплуатации. И это тоже является основанием для прекращения подачи газа в квартиру, где стоит такая плита.



Для кого-то 380 рублей - большая сумма, которая эквивалентна бутылке водки и сырку. Но 2 000 рублей штрафа за не допуск в квартиру газовика - еще более неприятная альтернатива. Но наш народ не боится ничего. Будучи людьми «высокодуховными», такие люди живут по принципу: «Кому сгореть - тот не утонет», липчане продолжают надеяться на авось: присоединяют плиты к газоотводам не пригодными для этого шлангами, ошибочно подключают к газовому оборудованию водопровод (жилец дома №8 по улице Плеханова в январе на три дня оставил соседей без газа, пустив при подключении водогрейной колонки воду в газовую трубу), угорают по причине забитых мусором вентканалов…



- В Липецке в среднем за год мы при проверках выявляем порядка восьми тысяч нарушений работы газового оборудования. То, что при таком количестве нарушений целостности внутридомового оборудования в городе не случилось трагедий, подобных ульяновской или ярославской, можно считать чудом, - сказал главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк».