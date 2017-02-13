На злостного алиментщика в Липецкой области завели уголовное дело

Как установлено прокуратурой Задонского района, житель Задонска обязан по решению суда ежемесячно уплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, однако, будучи неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, а также привлеченным к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), с октября 2016 года он полностью устранился от исполнения обязанности по материальному содержанию детей.

В результате образовалась задолженность в размере более 40 тыс. рублей.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении злостного неплательщика алиментов уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за законностью принимаемых в ходе его расследования процессуальных решений осуществляет прокуратура района.