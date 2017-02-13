Мэру Липецка прокуратура вручила протест за помойку возле столетнего дуба

В Липецке находится охраняемый природный объект - "Дуб на улице Первомайская", поставленный на кадастровый учет.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, это редкий для городских условий экземпляр дуба, имеющий возраст свыше 100 лет, один из последних сохранившихся "свидетелей" бывших дубовых рощ, некогда окружавших Липецк в XIX столетии.

Между тем, рядом с охраняемым природным объектом разместилась площадка для сбора бытовых отходов, эксплуатируемая ООО «Липецкая управляющая компания».

На момент проверки контейнеры на площадке были переполнены бытовыми отходами, не имели крышек.

При этом отдел охраны окружающей среды не принял меры к переносу площадки для сбора отходов.

Наряду с этим, отдельные нормы Порядка осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения г. Липецка, принятого решением городского Совета депутатов № 755 от 03.12.2013, и административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения города Липецка», утв. Постановлением администрации г.Липецка от 25.03.2016 № 411, не соответствуют требованиям федерального законодательства.

По результатам проверки в адрес главы администрации Липецка прокурор внес представление и принес протест на противоречащий закону правовой акт.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования взято на контроль, сообщает прокуратура Липецкой области.