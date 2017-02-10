Липецкая область вошла в категорию регионов «высокой инвестиционной привлекательности»

Национальное рейтинговое агентство опубликовало отчет по инвестиционной привлекательности российских регионов за 2016 год, согласно которому из 80 субъектов Российской Федерации, включенных в рейтинг по итогам 2016 года, 18 регионов за год ухудшили свои позиции в рейтинге, 9 регионов – улучшили, рейтинговые позиции остальных 53 регионов сохранились на прежнем уровне.

На долю 19 регионов, инвестиционная привлекательность которых оценивалась в рейтинге НРА как высокая, приходится порядка 82% от общероссийского притока прямых иностранных инвестиций. В категорию «высокой инвестиционной привлекательности» по данным за 2016 год вошли: Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Республика Татарстан, Московская область, Тюменская область, Магаданская область, Липецкая область, Ленинградская область, Хабаровский край, Белгородская область, Калужская область, Республика Саха (Якутия), Самарская область, Свердловская область, Краснодарский край, Калининградская область, Томская область, Республика Башкортостан, сообщает агентство "Ивестинфра".