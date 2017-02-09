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В Липецкой области потеплеет, пойдет снег

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В Липецкой области потеплеет, пойдет снег

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на восточной периферии скандинавского антициклона, в тоже время скажется влияние циклонического вихря с востока. Атмосферное давление начнет слабо падать, морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха 10 февраля составят 7 градусов мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы, 11,12 февраля- 8-9 градусов мороза, это около нормы.

10 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман. Ветер северный 4-9 м/сек. Температура ночью 8-13 мороза, днем 3-8 мороза.

В Липецке облачно с прояснениями,  небольшой снег. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днем 3-5 мороза.

10 февраля стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 30 градусов мороза.

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