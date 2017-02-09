В «Металлург» может перейти сын известного хоккеиста

На счету хавбека 10 игр в молодежной Лиге УЕФА.

Как стало известно GOROD48, к тренировкам в липецком «Металлурге» на днях должен приступить 20-летний полузащитник Никита Титов, в последнее время выступавший за молодежный состав ЦСКА.

Липецк для Никиты не чужой город, а «малая родина». К тому же отец игрока широко известен в липецком спорте: это не кто иной, как один из лучших воспитанником местного хоккей Александр Титов, выступавший за сборную России, столичные ЦСКА, «Спартак», тольяттинскую «Ладу», родной «Липецк» в период его игры в суперлиге. Титов-старший известен и как тренер – год назад провел яркий сезон в воронежском «Буране».

Его сын, которому в марте исполнится 21 год, в нынешнем сезоне принял участие в 16-ти матчах молодежного первенства Премьер-Лиги за ЦСКА, в основном появляясь на замену (в среднем – 36 минут за матч) и забил один гол (в ворота дублеров томской «Томи», его команда выиграла – 3:1).

За карьеру же Титов-младший провел 64 игры за дубль армейцев и забил 8 голов, два из которых с пенальти. На его счету также 10 матчей в юношеской Лиге УЕФА.

Вчера родители Титова провели переговоры с руководством «Металлурга» и договорились, что футболист приедет на просмотр.

Увы, но в российском футболе действует правило - клуб, который заключает с игроком первый профессиональный контракт, должен платить компенсацию в РФС, часть которой затем уходит школам, воспитавшим футболиста. Однако благая на бумаге идея приводит к тому, что клубы второго дивизиона массово отказываются от таких игроков, поскольку не имеют лишних миллионов. По этой причине в командах второй лиги меньше молодежи, многие выпускники известных футбольных школ не могут найти себе варианты для продолжения карьеры и в итоге рано вешают бутсы на гвоздь.

Но в случае с Титовым-младшим компенсацию платить, вероятно, не придется, ведь у него уже был профессиональный контракт с ЦСКА.